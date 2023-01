Calciomercato Milan, colpo in attacco: arriva “La Joya”

Dopo che nelle ultime ore è saltata definitivamente la trattativa per portare Nicolò Zaniolo in rossonero, Maldini e Massara avrebbero posato gli occhi su un altro profilo indicato dai dirigenti come il perfetto rinforzo per il reparto avanzato di Stefano Pioli.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan starebbe chiudendo per l’arrivo de ‘La Joya‘ in questo calciomercato, giocatore che si è messo in mostra in questi primi mesi di stagione per la sua innata indole realizzativa, qualità che forse in queste settimane sta leggermente mancano ad Olivier Giroud.

Le prossime ore saranno quelle decisive, ma il bomber sembra essere sempre più vicino al vestire il rossonero.

Calciomercato Milan: Giroud stecca, Maldini prende un attaccante

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan che, in questi ultimi giorni, potrebbe entrare realmente nel vivo. Dopo aver fallito l’operazione Zaniolo, la dirigenza rossonera avrebbe deciso di non mollare la presa e ricercare un attaccante con il quale andare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Oltre all’esterno della Roma nelle scorse ore si è parlato tanto anche di Saint-Maximin, giocatore del Newcastle, ma alla fine Maldini ha deciso di puntare su un talento che lui, Massara e Moncada starebbero seguendo da tempo e che in patria addirittura chiamano ‘La Joya‘, come Dybala, e paragonano ad Alexis Sanchez.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il giovane attaccante classe 2004 del Cile Dario Osorio è diventato obiettivo del Milan in vista del prossimo calciomercato. Occhio alla concorrenza ed alle richieste dell’Universidad de Chile che, inevitabilmente, potranno giocare un ruolo determinante nelle trattative.

Il Milan segue Osorio per il futuro: le richieste del La Chile

I 7 gol nelle 27 presenze con la maglia dell’Universidad de Chile nella passata stagione hanno attirato l’attenzione di alcuni dei migliori club d’Europa su David Osorio. Il cileno classe 2004 è stato infatti accostato in questi giorni al Milan, club che avrebbe intenzione di portarlo il prima possibile in Serie A, che da sempre è terreno fertile per i cileni.

Lo sbarco del bomber in rossonero è cosa più che fattibile -salvo la questione concorrenza. Secondo dati Transfermarkt, infatti, l’Universidad de Chile valuta Dario Osorio in vista del prossimo calciomercato estivo circa 10 milioni di euro, cifra decisamente investibile da parte del Milan ma che al momento non rientra nei piani della società.

Calciomercato Milan: un club di Premier fa sul serio per Osorio

Nel mentre il Milan tentenna e valuta l’operazione, secondo SkySport UK l’Aston Villa avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni di euro per chiudere già in questo calciomercato l’operazione Dario Osorio con l’Universidad de Chile.

Se 10 fanno riflettere 15 fanno allontanare, ed è per questo che al momento il Milan si limita a seguire il giocatore ed a notificare il suo interesse, non presentando e studiando ancora nessuna offerta ufficiale.