Calciomercato, è fatta per Ounahi: lotterà per il titolo

Dopo un Mondiale da urlo ed un calciomercato dove è stato praticamente sulla bocca di tutti, il futuro di Azzedine Ounahi è stato una volta e per tutte definitivo. L’Angers nel corso di questa settimane ha ricevuto diverse offerte allettanti, ma alla fine anche la volontà del giocatore ha avuto un ruolo determinante al fine delle operazioni.

Stando alle ultime notizie, dunque, è fatta per il trasferimento di Ounahi in questo calciomercato. Il centrocampista marocchino alzerà l’asticella in carriera, visto che con il suo nuovo club lotterà per il titolo nazionale e non solo.

Nelle prossime ore il giocatore, oramai ex Angers, sbarcherà in città per svolgere tutto l’iter necessario per essere poi ufficializzato dal club.

Calciomercato, colpo Mondiale: arriva Ounahi

Azzedine Ounahi è stato sicuramente uno degli uomini copertina non solo dello scorso Mondiale ma anche di questo calciomercato. Il centrocampista marocchino, infatti, dopo le impressionanti prestazioni offerte in Qatar ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club al mondo che, in queste settimane, hanno provato a convincere in tutti i modi l’Angers a cederlo.

Napoli, Milan, Leicester e Leeds era solo alcuni delle società interessate che avevano sondato il terreno per il marocchino, ma alla fine ha avuto la meglio un club che fino ad oggi non era praticamente mai uscito allo scoperto.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, contro ogni pronostico Azzedine Ounahi firmerà per il Marsiglia in questo calciomercato, decidendo dunque di rimanere in Ligue 1 e lottare per il titolo.

Marsiglia, è fatta per Ounahi: le cifre dell’operazione

In questa sessione di calciomercato tanti club hanno mostrato interesse nei confronti di Azzedine Ounahi, ma alla fine il centrocampista marocchino ha deciso di accettare la corte, quasi inaspettata a dire la verità, del Marsiglia.

Il club francese è stato sicuramente uno dei più attivi in questo calciomercato, visto che la società ha rinforzato la formazione di Igor Tudor che ora punta e sogna di dare filo da torcere al PSG fino all’ultima giornata per il titolo di Ligue 1. Ounahi è solo l’ultimo dei colpi del Marsiglia, forse il migliore per i costi dell’operazione.

Come riportato ad Fabrizio Romano, infatti, per Ounahi il Marsiglia verserà nelle casse dell’Angers 8 milioni di euro più due di bonus.

Ounahi-Marsiglia: i dettagli

L’accordo fra i due club è stato raggiunto in giornata, motivo per il quale il marocchino verrà ufficializzato solo tra qualche giorno dal Marsiglia che, quasi sicuramente, non riuscirà a chiudere la procedura in tempo per averlo a disposizione nella prossima giornata di campionato.

In attesa di vederlo in campo al Velodrome, nelle prossime ore Ounahi firmerà un contratto che lo legherà al Marsiglia fino al 30 giungo 2027.