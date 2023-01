Calciomercato, resta in Serie A: la Roma ha deciso, lo vendono subito

Si muove in uscita il calciomercato della Roma. Nelle ultime ore è uscita fuori una nuova indiscrezione relativa al destino del calciatore. Adesso ci sono buone possibilità che possa resta in Serie A. I giallorossi si sono convinti.

Dopo l’iniziale opposizione, il club ha deciso di cederlo in Serie A. C’è una squadra che ha manifestato l’interesse nei suoi confronti: ecco cosa sta succedendo.

Ieri Mourinho ha festeggiato i suoi 60 anni d’età. Il tecnico portoghese ha brindato insieme a tutto il suo staff e i giocatori della Roma. Intanto Tiago Pinto è pronto a fargli un regalo in questi ultimi giorni di mercato. Il general manager dei giallorossi dovrà prima risolvere due cessioni che potrebbero arrivare molto presto.

Roma, si sblocca il mercato: ecco cosa sta succedendo

Prima di acquistare la Roma ha bisogno di cedere. Ci sono una serie di giocatori in uscita, tra questi anche due big come Karsdorp e Zaniolo. Il primo è stato messo alla porta da Mourinho, che ha deciso di puntare su altri calciatori. Il trequartista italiano, invece, si è fatto fuori da solo. In queste ultime settimane, infatti, non ha partecipato agli allenamenti con la squadra ed ha dichiarato alla società la sua intenzione di lasciare subito la Capitale.

La speranza di Zaniolo era quella di approdare al Milan ma i rossoneri non sono riusciti ad accontentare la Roma. I rossoneri, ad oggi, si sono tirati indietro. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Tiago Pinto è a lavoro per piazzare Rick Karsdorp ad un altro club di Serie A. A riportare la notizia è Sportitalia che svela l’interesse da parte di una società italiana nei confronti del laterale olandese.

E’ Galliani che vuole portare al Monza Karsdorp della Roma. Il dirigente brianzolo è a lavoro per definire il colpo in questi ultimi giorni di mercato. Con la cessione sua, di Vina e Shomurodov (che interessa a Cremonese, Spezia e Bologna), Tiago Pinto può regalare almeno un rinforzo a Mourinho.

Karsdorp al Monza, beffa per la Juve

Il giocatore era uno degli obiettivi di mercato della dirigenza bianconera che voleva portare alla Juventus Karsdorp. L’affare, però, non è mai decollato. Ecco perché adesso il laterale olandese è pronto ad approdare in un altro club di Serie A.

Sarebbe un vero e proprio colpaccio, quello del Monza che è pronto a chiudere in questo calciomercato di gennaio 2023 per l’esterno della Roma Rick Karsdorp. C’è una sola questione da risolvere, che è quella relativa all’alto ingaggio della Roma. I giallorossi potrebbero decidere di intervenire, pur di liberarsi del giocatore, e contribuire al pagamento dello stipendio