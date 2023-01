Juventus in Serie B: l’indizio apparso sul sito conferma tutto

Il colpo di scena fa rabbrividire i tifosi della Juventus: confermato tutto attraverso un sito che fa saltare tutto, in merito alla decisione sulla retrocessione del club bianconero in Serie B.

Nel corso di quest’ultima ora, gli utenti hanno notato il particolare che riguarda il club bianconero. La penalizzazione che ha tranciato in due l’obiettivo rincorsa Scudetto, ora che la Juve cerca di rincorrere un piazzamento in Champions League, rischia di non essere finito qui.

C’è il timore che la Juve possa retrocedere di nuovo, per illecito sportivo, in Serie B. Una penalizzazione che segnerebbe, ancora una volta, la storia del calcio in Italia e della Serie A.

Juventus in Serie B, la notizia dell’ultima ora

La notizia dell’ultima ora, a seguito dell’indizio apparso sul sito. Un preoccupante preludio per i tifosi della Juventus che, in queste ore, hanno mandato in tendenza su Twitter la questione.

Può esserci il concreto rischio di vedere una nuova retrocessione della Juventus, come accaduto per i fatti di Calciopoli, con l’aritmetica retrocessione – con annessi punti di penalizzazione – dei bianconeri, nel campionato cadetto.

Secondo quanto trapela nelle ultime ore, la Juventus è a rischio retrocessione in Serie B. Come infatti era successo nelle ore che avevano anticipato la notizia sulla sentenza, che avrebbe confermato poi i 15 punti di penalizzazione in serata, i bookmakers avevano annullato le quote per la vittoria dello Scudetto della Juve. E adesso, la stessa cosa, è successa per la retrocessione in Serie B della Juventus: tolte le quote da parte dei bookmakers sulla giocata.

Serie B per la Juventus: la penalizzazione non è finita

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, attraverso il sito ufficiale, a riportare la notizia dell’ipotesi retrocessione per la Juventus in Serie B. Sembrano non finire i provvedimenti dopo il caso plusvalenze, con il Procuratore Chinè che aveva acceso luci, nel corso della sentenza, sulle pesanti sanzioni da infliggere alla Juventus. Dal potenziale Scudetto revocato a causa delle plusvalenze che avrebbero appunto falsificato anche gli esiti dei campionati vinti dalla Juve, secondo lo stesso Procuratore, a quelle che oggi non è un’opzione da escludere: la retrocessione in Serie B della Juventus.

Aumentano i punti di penalizzazione per la Juventus? Le ultime

Secondo le ultime notizie, la Juventus potrebbe vedere aumentare e in negativo, i punti di penalizzazione. Stesse sanzioni, che qualora venissero fuori, porterebbero non solo all’esclusione dalle coppe europee, ma anche ad una possibile retrocessione in Serie B, in maniera aritmetica.