Intreccio in Serie A: Guardiola lascia il Manchester City, l’annuncio

L’addio di Pep Guardiola dal Manchester City è tutt’altro che impossibile. Il tecnico catalano, sulla panchina dei “blu di Manchester” da 7 stagioni, potrebbe lasciare a fine anno. Sta conducendo una stagione su altissimi livelli, provando a battere l’invincibile Arsenal, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai Cityzens.

Pep Guardiola e il Manchester City sono arrivati al capolinea? La loro avventura sembrava poter continuare insieme dopo la firma sul rinnovo del contratto ma così non sarà. Il tecnico spagnolo è in bilico da più tempo, visto che non è riuscito a conquistare la Champions League in questie stagioni di spese folli.

Manchester City, addio a Guardiola: intreccio in Serie A

L’addio di Pep Guardiola dal Manchester City è possibile. Il tecnico catalano ha imposto la sua filosofia di gioco anche sulla panchina dei Cityzens ma ora potrebbe clamorosamente lasciare. Sta conducendo una stagione su altissimi livelli ma il suo futuro potrebbe presto cambiare.

Pep Guardiola dice addio al Manchester City? Non è riuscito a raggiungere l’obiettivo Champions League in questi anni e questa in corso potrebbe essere l’ultima stagione per provarci. Anche quest’anno ha potuto costruire una rosa fortissima e il suo obiettivo è vincere la “maledetta” competizione.

L’annuncio di Pep Guardiola sul futuro non lascia dubbi: lascia il Manchester City. E la “caduta” della sua panchina potrebbe provocare un effetto domino particolare anche in Serie A.

Guardiola, addio al Manchester City: il suo annuncio

Pep Guardiola può lasciare il Manchester City a fine stagione. Il tecnico catalano sta portando il club inglese sul tetto d’Europa e d’Inghilterra ma non resterà per sempre lì. Il suo futuro potrebbe cambiare da una stagione all’altra e ad annuciarlo ci ha pensato lui stesso.

Durante l’ultima conferenza stampa, Pep Guardila ha parlato dell’addio al Manchester City per tornare al Barcellona.

“L’Arsenal è il club di Arteta da sempre, anche quando faceva l’assistente con me, l’unica squadra contro cui non esultava era l’Arsenal. Ovviamente quando ha ricevuto la chiamata dal “suo” club non potevo fermarlo, chi ero io per farlo? Prendete d’esempio me, sono qui, ma se il Barcellona dovesse chiamarmi, io dovrei ritornare, perché è il mio club”.

Guardiola al Barcellona, Arteta al Manchester City: l’Arsenal si fionda su Allegri

L’addio di Guardiola dal Manchester City potrebbe essere rimpiazzato proprio da Mikel Arteta. L’attuale manager dell’Arsenal sta conducendo i Gunners alla vittoria del titolo e il suo futuro è tutto da scrivere. Essendo stato già secondo allenatore al City, una chiamata della dirigenza al posto di Guardiola non mancherà e il tecnico spagnolo potrebbe far ritorno a Manchester.

Ed è qui che parte l’intreccio con la Serie A. In caso di approdo di Guardiola al Barcellona e di Mikel Arteta al Manchester City, l’Arsenal tornerà prepotentemente sulle tracce di Massimiliano Allegri. Già era stato cercato in passato e non sono da escludere ulteriori contatti.