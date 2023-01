Calciomercato Serie A: via subito, il club lo sacrifica per un acquisto

Il calciomercato di Serie A potrebbe accendersi da un momento all’altro. Un club italiano è pronto a sacrificare un proprio talento per acquistarne un altro. Arrivano aggiornamenti sull’affare che può concludersi nelle prossime ore.

Sono tante le operazioni di mercato che i club di Serie A possono chiudere nelle ultime ore della sessione di gennaio. Perché ci sono delle importanti trattative che riguardano gli affari in particolare di diverse società che sembrano quelle più attive.

L’obiettivo dei club è quello di rinforzarsi in modo importante per il proseguo della stagione, dove la società vuole raggiungere obiettivi importanti. Ora ancor di più dopo la penalizzazione fatta alla Juve, perché si riapre la corsa per la zona Europa e il mercato può essere decisivo.

Calciomercato: una cessione in Serie A

Tanti i movimenti delle ultime ore in Serie A con i club che stanno prima cedendo all’estero alcuni giocatori per poi poter fare degli acquisti di livello. Tra questi ci sarebbe una società in particolare che ha deciso di accelerare i tempi e di raggiungere ora l’accordo definitivo per la cessione di un proprio giocatore. E’ considerato un grande talento e ha indossato anche più volte la fascia da capitano del club il centrocampista, ma ora sembra che siamo arrivati ai titoli di coda.

In Serie A in molti hanno provato a prenderlo, ma senza mai raggiungere il giusto accordo alle cifre chieste dal Torino. Ora si apre tutto però perché si è fatto avanti in maniera concreta un’altra squadra che ha deciso di acquistare il giocatore. Forte anche la sua volontà che sembra decisiva per la conclusione della trattativa. Il nuovo campionato che andrà a giocare sarà in Premier League salvo sorprese. Perché ha già le valigie pronte Lukic che lascerà il Torino per firmare con il Fulham.

Torino: accordo col Fulham per Lukic

Dopo la rottura ad agosto tra capitano e società, c’è stata una mediazione anche da parte di allenatore e direttore sportivo. Rinnovo saltato, ma è rimasto comunque in rosa per giocare le sue partite e partire alla prima occasione. Infatti, ora Lukic accetterà l’offerta del Fulham con il Torino che riceverà nelle prossime ore l’offerta di 8 milioni più 2 di bonus. Cifre che sembrerebbero accontentare in questo caso anche la società granata.

Calciomercato: chi compra il Torino al posto di Lukic

Una volta ceduto Lukic al Fulham il Torino concluderà l’accordo per il sostituto. Sono diversi i nomi messi nel mirino tra cui anche quello che riguarda il ritorno di Praet o quello di Ilic del Verona. Adesso il giocatore granata avrebbe anche già salutato i compagni e svuotato gli armadietti, già in questo fine settimana non dovrebbe scendere in campo.