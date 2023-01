Calciomercato Inter: annuncio di Marotta, la verità su Skriniar

E’ il tema che sta tenendo banco all’interno dell’Inter la questione relativa la futuro all’Inter di Milan Skriniar. Ecco cosa ha dichiarato Marotta, all’uscita dall’Assemblea di Lega.

Novità per quanto riguarda il mercato dell’Inter, arriva l’annuncio da parte di Marotta su Skriniar

Intercettato dai cronisti, presenti all’esterno della Lega Calcio, Marotta ha risposto ha rilasciato un breve commento in merito alla questione legata al rinnovo di Skriniar con l’Inter.

Inter: l’annuncio di Marotta su Skriniar

Ecco le ultimissime notizie in merito al calciomercato e al rinnovo del difensore dell’Inter Skrniar. Arriva l’annuncio di Marotta.

All’uscita dall’Assemblea di Lega, dove quest’oggi si è discusso del tema relativo ai diritti televisivi per il triennio 2024-2027, l’amministratore delegato dell’Inter Marotta è stato intercettato dai cronisti. Il dirigente ha così risposto in merito alla questione relativa al rinnovo di Skriniar e alle parole del suo procuratore che hanno, praticamente, chiuso ogni porta ad una possibile permanenza in neroazzurro del suo assistito.

“Skriniar può lasciare l’Inter già a gennaio? Su questo non ho nulla da dire. Veramente ragazzi, non parlo. Risposta all’agente? Non è il momento adesso, ne riparleremo…”

Inter, braccio di ferro con Skriniar

Sicuramente le dichiarazioni da parte del procuratore di Skriniar hanno fatto infuriare la dirigenza neroazzurra. Nessuno si aspettava una mossa del genere da parte dell’agente Roberto Sistici. Intanto la società non ha ancora deciso il futuro dello slovacco: il suo destino è ancora in bilico.

Da una parte c’è chi vorrebbe monetizzare già a gennaio e, dunque, cedere subito al Psg Skriniar in questo mercato di gennaio dell’Inter. Dall’altro, invece, Simone Inzaghi starebbe spingendo per la permanenza fino al termine della stagione del calciatore. Per il momento i nodi non sono stati ancora sciolti: intanto ecco la possibile lista di giocatori che può interessare all’Inter come eventuali sostituti di Skriniar.

Skriniar al Psg, chi può arrivare all’Inter: i nomi

La dirigenza è a lavoro per individuare l’eventuale sostituto del difensore slovacco che, a questo punto, può lasciare l’Inter a fine stagione. Difficile ipotizzare l’addio nel corso del mercato di gennaio, anche perché diventerebbe molto difficile prendere un nuovo calciatore in quella zona di campo.

Il futuro di Skriniar sarà al Psg. Per la sua sostituzione Marotta valuta i profili dei giovani Schuurs del Torino e Scalvini dell’Atalanta. Queste due operazioni sono per la prossima estate, non per gennaio. Infine, non è da escludere neanche un tentativo per Smalling. Il centrale inglese, che ha il contratto in scadenza con la Roma, potrebbe lasciare i giallorossi a fine stagione e firmare con i neroazzurri a parametro zero.