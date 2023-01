Calciomercato Inter: il sostituto di Skriniar può arrivare dal Psg

Svolta in attesa per il calciomercato dell’Inter con Marotta pronto ad intervenire per mettere a posto la difesa. A sorpresa, il dirigente dei neroazzurri, potrebbe strappare un difensore al Psg per sostituire Skriniar.

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome del centrale di proprietà del Psg che interessa all’Inter, ecco cosa sta succedendo.

Mercato in fermento in casa Inter. Tutto ruota attorno al futuro di Milan Skriniar. Il difensore, che ha rifiutato il rinnovo di contratto, ha già un accordo di massima con il Psg. In questi ultimi giorni di calciomercato può trasferirsi in anticipo a Parigi, altrimenti firmerà con i francesi a parametro zero la prossima estate. Intanto arrivano nuove indiscrezioni riguardo il giocatore che potrà sostituire lo slovacco all’Inter.

Calciomercato Inter: arriva al posto di Skriniar

Ci sono diversi nomi sul taccuino di Marotta che, oltre a sostituire Skriniar, deve fare i conti anche con le situazioni di De Vrij e Acerbi. Il primo, anche lui, ha il contratto in scadenza e per rinnovare chiede almeno un triennale; il secondo, invece, è ancora di proprietà della Lazio e per riscattarlo Marotta dovrà trovare un accordo con Lotito.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportitalia, c’è anche il nome di Kimpembe nella lista dell’Inter per il prossimo calciomercato. Il difensore centrale del Psg, che ha il contratto in scadenza nel 2024, può arrivare in neroazzurro per la prossima stagione. E’ lui, infatti, uno dei candidati a sostituire Skriniar insieme a Smalling e Scalvini.

Kimpembe all’Inter, la situazione

La società neroazzurra dovrà fare una serie di operazioni in difesa proprio per sostituire Skriniar e De Vrij. Ai già noti Smalling e Scalvini, si è aggiunto anche un altro giocatore che è finito nella lista di Marotta e Ausilio. Nelle ultime ore è sputato fuori anche il nome del centrale del Psg Kimpembe che può andare all’Inter. L’operazione può essere slegata da quella di Skriniar. L’affare non è semplicissimo, anche perché la concorrenza è molto alta.

Kimpembe via da Parigi, può andare all’Inter

E’ Kimpembe il colpo a sorpresa per il calciomercato Inter. Il francese, con l’arrivo di Skriniar al Psg nella prossima stagione, può decidere di fare le valige e lasciare definitivamente la Ligue 1. Già questo gennaio ha ricevuto delle proposte importanti ma per il momento ha deciso di restare. In estate, invece, le cose possono cambiare. Su di lui c’è l’Inter che è pronta a chiudere in vista della sessione estiva di calciomercato.