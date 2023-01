Calciomercato: firma con un altro club di Serie A

Sembra tutto pronto per la firma sul nuovo contratto del giocatore, pronto a trovare l’accodo con un nuovo club italiano. Ci sono notizie importanti che riguardano il suo trasferimento.

Ha già cambiato diverse volte maglie in Italia, per questo motivo ora può ancora andarne ad indossare una. Le ultime ore del mercato di gennaio saranno decisive per la sua firma. Arriverà nelle prossime ore la mossa decisiva per l’eventuale trasferimento.

Ormai ci siamo alla fine del mercato di gennaio. Ultimi giorni con l’inizio della prossima settimana che permetterà ai club di intervenire sul mercato per i nuovi acquisti o le cessioni, poi ci si concentrerà soltanto sul campo per il resto della stagione che attende tutte le società italiane.

Calciomercato Serie A: arriva un nuovo colpo

Sarà una volata finale molto importante per tutte le squadre, non solo quelle in lotta per lo scudetto e le zone d’Europa. Perché la lotta salvezza potrebbe essere ancor più interessante quest’anno, con tantissime squadre coinvolte. Sono proprio queste squadre che stanno provando ad investire per acquistare giocatori di qualità e riuscire a tirarsi fuori dalla zona rossa, diverse le società che proveranno a comprare giocatori vincenti e di esperienza che possano fare ancora la differenza nel campionato italiano.

Spunta un nuovo nome di un attaccante che potrebbe fare quindi ritorno. Ci sono aggiornamenti riguardo quella che può essere la scelta del giocatore, che fino a qualche giorno fa era pronto ad un nuovo trasferimento. Perché il giocatore stava per andare a giocare con un nuovo club, ma alla fine è saltata la trattativa che non ha permesso al giocatore di firmare. Ad oggi resta in Grecia, ma ha voglia di cambiare il prima possibile. Nelle ultime ore si è parlato tanto di quello che può essere il trasferimento di Gervinho con Salernitana o Cremonese.

Calciomercato: Gervinho tra Cremonese e Salernitana

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Gervinho sarebbe stato proposto per firmare con Cremonese o Salernitana in Italia. L’attaccante classe 1987 è pronto a lasciare l’Aris Salonicco. Saltata la sua trattativa con l’Hibernian e per questo ora spunta il possibile ritorno nel campionato italiano. Nelle prossime ore arriverà la decisione di Cremonese e Salernitana per Gervinho.

I numeri di Gervinho

In questa stagione ha messo a segno 1 gol in 11 presenze e vuole tornare a dimostrare di essere capace di numeri importanti. Perché in Italia con le maglie dei vari club con cui ha giocato Gervinho è stato capace di segnare 40 gol e fornire 26 assist in 159 partite. Ora potrebbe concludere la sua firma con un altro club italiano, che potrebbe andare ad aiutare nella lotta alla salvezza. Nelle prossime ore decideranno le due società.