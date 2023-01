Calciomercato Napoli: regalo per Spalletti, è il colpo Scudetto

Colpo a sorpresa da parte del Napoli che, dopo Gollini, potrebbe chiudere per un altro super colpo e riportare in Italia il talento croato.

Arrivano le ultimissime indiscrezioni riguardo la mossa della società che sta lavorando per chiudere questo affare di mercato. Ultimi giorni davvero scoppiettanti per Cristiano Giuntoli che può regalare un nuovo rinforzo a Luciano Spalletti.

La stagione fino a questo momento sta regalando solo gioie al Napoli che ha chiuso il girone d’andata al primo posto in classifica, con un vantaggio netto sulle concorrenti. Intanto la società sta lavorando ed è pronta a puntellare la squadra in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo aver definito con la Fiorentina lo scambio tra Sirigu e Gollini, in queste ultime ore il ds Giuntoli sta provando a riportare in Italia il talento croato.

Calciomercato: lo prende il Napoli, Giuntoli tenta il blitz

Mossa a sorpresa da parte degli azzurri che sono a lavoro per definire il colpo di mercato in entrata. Il giocatore è pronto a vestire la maglia degli azzurri. Già la scorsa estate, infatti, il club aveva provato a prenderlo. L’affare poi saltò per altri motivi. Adesso le parti sembrano determinate a chiudere la trattativa.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a riportare le ultimissime notizie di mercato riguardo l’intenzione di Giuntoli di portare al Napoli Brekalo in questo calciomercato. Il ds degli azzurri sta superando la concorrenza della Fiorentina e dell’Udinese che avrebbero manifestato l’intenzione di prendere il giocatore che è in uscita dal Wolfsburg.

Brekalo al Napoli, i dettagli

Colpo di fine mercato per il Napoli pronto ad ingaggiare Josip Brekalo del Wolfsburg. L’esterno offensivo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, è finito nel mirino del direttore sportivo Giuntoli che è un grande estimatore del croato. Potrebbe essere un giocatore utile nello scacchiere tattico di Spalletti, un’arma in più da utilizzare in attacco per il tecnico di Certaldo che sarebbe pronto ad accoglierlo in azzurro. Nelle prossime ore si capirà di più riguardo questo interessamento.

Napoli: Fiorentina e Udinese, concorrenza per Brekalo

Ovviamente la situazione attuale del Napoli in classifica spingerebbe Brekalo a firmare subito con gli azzurri in questo calciomercato. Il club campano, infatti, ha un vantaggio netto rispetto alle concorrenti. Adesso resta da capire le reali intenzioni di Giuntoli e se è pronto a definire sin da adesso questo acquisto oppure attendere la prossima estate, quando si libererà a costo zero dal Wolfsburg. Tutte situazioni che andranno approfondite nelle prossime ore con il giocatore che, dopo l’esperienza a Torino dello scorso anno, sarebbe pronto a ritornare in Serie A.