Calciomercato: a un passo dall’addio, l’allenatore svela il suo futuro

E’ il tecnico, nel corso della conferenza stampa, a parlare del futuro del suo giocatore che è finito al centro del mercato.

Nelle ultime ore si è discusso molto di un possibile addio in questo calciomercato da parte del giocatore che sarebbe pronto a firmare con una nuova squadra.

E’ l’allenatore del club a svelare tutti i dettagli in merito alle ultime indiscrezioni di mercato relative all’addio del calciatore che è finito nel mirino di diversi club in questo calciomercato.

Calciomercato: lo stanno prendendo

In queste ultime ore è uscita l’indiscrezione di calciomercato che è stata riportata anche dall’Inghilterra ed è relativa all’addio da parte del calciatore che sarebbe finito nuovamente nel mirino di un club di Premier League.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è l’Everton che vuole prendere dal Bologna Arnautovic in questo mercato di gennaio 2023. Per strapparlo alla squadra felsinea serviranno almeno 10-15 milioni di euro. All’età di 33 anni l’austriaco potrebbe pensare di ritornare in Premier.

Intanto, nel corso della conferenza stampa di vigilia, della gara contro lo Spezia, il tecnico del Bologna Thiago Motta si è soffermato sulla questione di calciomercato relativa alla cessione di Arnautovic all’Everton.

Bologna, Thiago Motta svela il futuro di Arnautovic

L’Everton su Arnautovic? Ecco come ha risposto Thiago Motta in conferenza stampa.

“In questo momento non so cosa dire, a me non ha detto nullo. E’ meglio che parli Marko del suo futuro, saprà lui come rispondere. Adesso lui sta recuperando dall’infortunio, domani non sarà a disposizione. Non conosco i tempi di recupero”.

“Sostituto? Ad oggi ho a disposizione solo Zirkzee. Domani giocherà, adesso tocca a lui dimostrare in campo il suo valore. E’ un investimento importante che il club ha fatto su di lui: ovviamente deve dimostrare il valore non soltanto durante la partita ma anche durante gli allenamenti”.

Arnautovic all’Everton, ultime notizie di calciomercato Bologna

Ad oggi quella di Arnautovic all’Everton è solo una indiscrezione di calciomercato. Attualmente l’austriaco è a lavoro per recuperare dall’infortunio, come ammesso anche dallo stesso Thiago Motta nella conferenza stampa del Bologna. La volontà del calciatore è quella di proseguire la sua carriera in Italia. Magari una riflessione la farà al termine di questa stagione. Ad oggi la decisione, anche da parte della società rossoblù, è quella di continuare con Marko Arnautovic che, dunque, difficilmente potrà tornare in Premier League nel corso di questa sessione invernale di mercato.