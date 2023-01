Calciomercato: arriva a Milano, il papà svela tutto

Novità di calciomercato relative al giocatore francese. Può arrivare a Milano? Ecco l’annuncio del padre che svela tutti i dettagli.

Ultimissime notizie riguardo il futuro del calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Svolta inattesa riguardo il suo destino, a parlarne è il papà nel corso di un’intervista.

Molti club di Serie A e non solo hanno messo nel mirino il calciatore. A favorire il possibile arrivo in Italia è anche il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2023. Juventus, Milan, Inter e Napoli hanno allacciato i contatti con l’entourage di Marcus Thuram per portare in Serie A. Ecco le parole del papà, ex difensore di Juve e Parma.

Calciomercato: stanno prendendo Thuram, l’annuncio di Lilian

Nel corso di un’intervista rilasciata a RAC1, Lilian Thuram si è soffermato sul futuro del figlio Marcus che interessa a Inter, Juve, Napoli e Milan. La prossima sessione di calciomercato estiva sarà decisiva per il giovane attaccante, che andrà via a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato a numerose società di Serie A e non solo. Anche Chelsea e Bayern Monaco, per esempio, hanno chiesto informazioni per prenderlo.

Intanto il papà ha provato a spegnere ogni voce di calciomercato relativo all’arrivo in Serie A di Thuram, nel mirino soprattutto di Inter e Juventus. A sorpresa, l’ex difensore e padre di Marcus, ha rivelato il suo desiderio.

“Devo dire che per i miei figli auguro sempre il meglio. Per questo spero che un giorno Marcus possa andare al Barcellona che stanno ritornando ad essere una grande squadra, soprattutto grazie al lavoro di Xavi”.

Adesso si attende la decisione di Marcus che, la prossima stagione, deciderà con calma quale sarà il suo futuro. Per il momento resterà ancora in Germania e concluderà la sua esperienza in Bundesliga, prima di scegliere la sua prossima destinazione.

Thuram al Barcellona, italiane beffate

Le parole del papà Lilian sanno di chiusura per i club inglesi e italiani, da tempo sulle tracce di Marcus Thuram. Il francese, nel mirino soprattutto di Inter e Juventus, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con i tedeschi del Borussia M’gladbach, potrebbe a questo punto accontentare il padre e firmare la prossima stagione per il Barcellona. I blaugrana sarebbero pronti a mettere a segno un super colpo di mercato, facendo firmare al francese un contratto pluriennale visto che arriverebbe anche “gratis”.