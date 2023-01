Juventus, scelto un nuovo capitano: addio Bonucci, l’annuncio

Il futuro di Leonardo Bonucci sembra sempre più distante dalla Juventus: non sarà più il capitano. La Juventus sta lavorando sul calciomercato per la prossima stagione: Bonucci verso l’addio e ci sono già diversi nomi che potrebbero arrivare al suo posto.

Allegri vuole allestire la rosa migliore per tornare a vincere anche in futuro. Possono arrivare giovani di grandissime prospettive e già le prossime settimane saranno determinanti per progettare la rosa della prossima stagione. La Juventus pensa al mercato e a come migliorare la rosa sia con gli innesti che con le cessioni. Intanto Bonucci potrebbe perdere definitivamente la fascia di capitano.

Juuventus, addio Bonucci: niente fascia da capitano

La tifoseria ha individuato due colpevoli principali della stagione poco felice della Juventus: Bonucci e Allegri. La società ha già iniziato a pensare al calciomercato per migliorare la rosa e a come sostituire la partenza dell’attuale capitano bianconero. La rosa oggi è completa e alcuni innesti messi a segno in estate potrebbero essere determinanti anche per il futuro.

I bianconeri stanno già lavorando al futuro e alle entrate da poter mettere a segno al termine della stagione. La Juventus sta lavorando duro sul calciomercato di gennaio. Allegri ha richiesto di allestire la rosa migliore per tornare anche in futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta pensando di dire addio a Leonardo Bonucci: non sarà più il capitano. Il reparto arretrato è l’unico rimasto “incompiuto”, non ha trovato alcun miglioramento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Juventus, dopo Bonucci il capitano sarà Fagioli

L’approdo di Nicolò Fagioli in Prima Squadra ha individuato anche il capitano della Juventus quando non lo sarà più Bonucci. L’attuale leader della difesa e della rosa bianconera è al centro di numerose polemiche per le sue condizioni fisiche non ottimali da diverse settimane e per le prestazioni poco convincenti di questa stagione.

Il capitano della Juventus del futuro sarà Nicolò Fagioli. Ad annuciarlo è stato il suo agente, Andre D’Amico che, a DAZN, ha parlato del centrocampista come uno dei leader del futuro dello spogliatoio bianconero.

“Mi auguro che possa diventare capitano della Juventus perché è un grandissimo club ed è un suo grande sogno. Ma siamo solo all’inizio: fino alla partita con il Lecce non aveva mai giocato, ora sta facendo vedere il suo livello”.

Fagioli, futuro alla Juventus: parla l’agente

Il futuro di Nicolò Fagioli sarà alla Juventus. Il centrocampista italiano si è già imposto con una certa regolarità tra i titolari di Massimiliano Allegri che, come la società, non intende cederlo per alcuna cifra. È il volto del presente e del futuro bianconero, come fa sapere anche il suo agente.

“La Juventus sta investendo sui giovani, ma con loro bisogna avere pazienza. Ha delle caratteristiche tecniche e mentali che lo caratterizzano: più si alza il livello dell’evento, più lui gioca bene e si sente a suo agio. Tante volte succede il contrario”