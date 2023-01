Tegola per Inzaghi, guai per l’Inter. L’infortunio compromette le scelte del tecnico, c’è l’annuncio dopo l’allenamento che si è svolto nel corso di questo pomeriggio.

Dopo la sconfitta rimediata per mano dell’Empoli, piove sul bagnato ad Appiano Gentile perché le condizioni del calciatore sembrano non essere delle migliori. Assente già nella gara contro l’Empoli, emergono nuove notizie in merito al suo problema.

L’Inter ha impegni importanti come quelli dell’Atalanta in Coppa Italia e quello con il Milan in campionato che, a questo punto della stagione e in queste condizioni di classifica, vale per un posto in Champions League, più che per una rincorsa che appare quasi utopica sulla capolista Napoli.

Inter, infortunio e tegola: le condizioni del calciatore

L’Inter deve fare i conti con diversi problemi che hanno riguardato la rosa di Simone Inzaghi.

Perché oltre ai problemi con Romelu Lukaku e con altri elementi della rosa, senza dimenticare l’addio già annunciato da Milan Skriniar che c’entra poi fin troppo poco con le questioni legate all’infermeria, c’è un altra incognita in casa Inter.

E riguarda l’utilizzo di un centrocampista che, anche per la prossima partita, sarà probabilmente out dalle scelte: Brozovic deve fare i conti ancora con il suo infortunio e, per la prossima gara, rischia di essere assente. La cosa peggiore è che l’Inter teme di non averlo a disposizione neppure per i delicati match che arriveranno da qui in avanti.

Notizie Inter, infortunio Brozovic: i tempi di recupero

Sono i colleghi di Sky Sport a riportare le ultime notizie da Appiano Gentile, con l’infortunio di Brozovic che mette in apprensione Inzaghi. Perché il giocatore croato avvertirebbe ancora un fastidio al soleo che non gli permette di svolgere un normale allenamento in gruppo. Tant’è che oggi, alla Pinetina, avrebbe lavorato ad un allenamento personalizzato, senza allenarsi col resto del gruppo. E in vista dell’appuntamento di sabato, contro la Cremonese, Brozovic sarebbe fuori dai giochi a causa del suo stesso infortunio.