UEFA, Ceferin salva la Juventus: cosa ha ottenuto in cambio

Si parla tanto del caso Juventus e della prima sanzione forte arrivata contro la società dell’ex Andrea Agnelli che si è dimesso dopo il caso plusvalenze. Intanto, la Uefa potrebbe andarci giù ancora più pesante, ma ora arriva la svolta sulla situazione.

Perché al momento il club bianconero potrebbe non essere sanzionato dalla Uefa, con Ceferin che ha un piano ben preciso e determinato ad ottenere qualcosa in cambio di importante del club. Ci sono novità molto interessanti su quello che accadrà.

Dopo la condanna arrivata contro la Juventus, che la FIGC può confermare con un -15 in classifica Serie A alla Juve, potrebbe arrivare una decisione forte anche da parte della Uefa di Ceferin contro la società bianconera. Ma ora c’è una sensazione al riguardo.

Juventus: Ceferin a la UEFA decidono

Al momento non sono state fatte ancora dichiarazioni verso il mondo Juventus da parte della Uefa dopo quello che è uscito fuori. Perché da Nyon osservano quello che sta accadendo in Italia nei confronti della Juve. Ma non perché passeranno inosservati i casi di plusvalenze fittizie e la questione che riguarda le manovre stipendi. Ma potrebbe arrivare un segnale inaspettato da parte di tutti, perché Ceferin può tendere la mano alla Juventus e aiutarla in questa vicenda, piuttosto che sanzionare in maniera pesante ancora il club bianconero anche in Europa.

Il grande nemico Agnelli ormai si è fatto da parte e ha lasciato la società di Torino, per questo motivo potrebbe arrivare un patto molto significativo tra il club italiano e il presidente Uefa. Nei prossimi giorni ci sarà un dialogo con la nuova società riguardo quanto accaduto e per le decisioni che verranno in futuro. Perché il tema plusvalenze in Europa ha un significato importante e si rischia anche l’esclusione dalle varie competizioni.

Ora c’è una richiesta di Ceferin della Uefa verso la Juventus sul tema Superlega.

Uefa: Ceferin Juventus, la decisione sulla Superlega

Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, la Uefa ha chiesto alla Juventus di farsi da parte dal progetto Superlega. In questo momento il progetto è ancora in piedi con il sostegno di Real Madrid e Barcellona e per marzo è prevista la sentenza della Corte di giustizia Ue. Intanto, Ceferin vuole aiutare la Juventus ma la Uefa in cambio chiede al club italiano di farsi pubblicamente da parte nel progetto Superlega avviato anche dall’ex presidente Agnelli.

Juve: la decisione della Uefa sulle Coppe

Non accettando questa decisione della Uefa Ceferin potrebbe condannare la Juventus chiedendo l’esclusione dalle coppe europee. Al momento la Uefa sta pensando di sanzione la Juve per la questione plusvalenze e stipendi con il pugno duro. Anche in cado di qualificazione per la classifica italiana, la Juve portrebbe essere fatta fuori da Ceferin e la Uefa per i prossimi anni dalle coppe europee.