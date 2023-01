Juventus: Vlahovic va in Spagna, quando torna

Ultimissime notizie che riguardano il futuro di Vlahovic con la Juventus. Il calciatore serbo potrebbe andar via o restare in bianconero e intanto si valutano le sue condizioni.

Aggiornamenti che riguardano il futuro del giocatore che potrebbe anche andar via dal club bianconero. La società è pronta ad una svolta con il giocatore che presto potrebbe prendere una decisione molto forte.

Un momento difficile che riguarda la Juventus e l’attaccante serbo, che quest’anno non è quasi mai stato a disposizione della Juve per diversi problemi di infortunio. Intanto, ora arrivano delle nuove notizie di diverso tipo che riguardano il giocatore.

Juve: il futuro di Vlahovic

Il giocatore serbo arrivato lo scorso gennaio 2022 per circa 80 milioni di euro dalla Fiorentina non ha avuto un impatto importante e che si aspettava la Juve. Diverse difficoltà a livello realizzativo lo scorso anno e anche questa stagione, dove però era partito bene e poi ha accusato diverse situazioni legate ai suoi infortuni muscolari. Non cambia però l’interesse per il giovane bomber, perché la sua età è ancora bassa e tante squadre sono interessate a lui.

Tra le ultime c’è l’Arsenal che si è mostrata fortemente interessata a lui. Diversi contatti tra i club, ma nelle ultime ore ci sono stati degli aggiornamenti importanti che riguardano il futuro del giocatore, che quasi sicuramente non andrà all’Arsenal. Infatti, le prossime settimane saranno indicative per capire quale sarà la prossima destinazione del calciatore una volta lalsciata la Juventus. Si è fatto avanti un altro club importante sulle sue tracce.

Ci sono delle novità importanti sia per quanto riguarda le condizioni di Vlahovic che sul calciomercato che può incidere sulla Juventus.

Juventus: Vlahovic al Barcellona?

Adesso si è fatto avanti il Barcellona che vuole acquistare Vlahovic dalla Juventus e punta a completare l’operazione in vista dei prossimi anni. I blaugrana sanno che dovranno sborsare una cifra davvero elevata per lui. Il giocatore al momento sta bene alla Juve e vuole ottenere risultati importanti, ma anche tutta questa situazione non aiuta i bianconeri.

La Juve potrebbe cedere Vlahovic per un’offerta di 100 milioni di euro del Barcellona. Saranno necessari i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione, visto che il giocatore valuterà con il club bianconero il suo futuro..

Juventus: quando torna Vlahovic?

Per il momento però resta alla Juventus e i tifosi si chiedono quando torna Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo bianconero è fuori da fine ottobre e ha avuto delle difficoltà anche al Mondiale. Intanto, ora è davvero vicino al rientro e le prossime ore saranno fondamentali. Perché giovedì ci sarà un test amichevole alla Continassa. E’ lì che Allegri capirà quali sono le condizioni di Vlahovic per il suo rientro con la maglia della Juventus.