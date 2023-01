Calciomercato, riecco Nainggolan: è fatta per il ritorno in Italia

È fatta, Radja Nainggolan torna in Serie A. È l’annuncio dell’ultima ora in merito al grande colpo per un club italiano, pronto a realizzare i propri obiettivi con il rinforzo di alto livello.

Dopo una breve parentesi legata al suo ritorno in Belgio, con l’Anversa, ora Nainggolan è pronto al ritorno in Italia, Paese al quale è molto legato.

Dopo un passato vissuto tra le big d’Italia come Roma e Inter, oltre che una lunga esperienza al Cagliari, ecco che indosserà un’altra maglia di un club storico italiano, presentendosi molto presto ai suoi nuovi tifosi.

Calciomercato, riecco Nainggolan: svelato il suo nuovo club

Dopo aver già indossato alcune delle maglie sopracitate, in Italia, riecco ancora Radja Nainggolan. È nel campionato italiano che svolgerà i suoi ultimi anni di carriera a quanto pare perché è in Italia che approderà nel corso di questi giorni.

Sarebbe cosa fatta per il suo ritorno, con l’Anversa si è chiusa in fretta la sua esperienza in Belgio e, dopo aver sfiorato il ritorno al Cagliari, non è in Sardegna che tornerà a giocare.

Tornerà a giocare da “rivale” del club sardo, affrontando i rossoblu con la maglia di un’altra squadra: Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore della SPAL, è la notizia di questa sera, si va verso la fumata bianca.

Mercato SPAL, colpo Nainggolan: la notizia

Sono i colleghi di Sky Sport, in serata, ad aver annunciato il colpo Radja Nainggolan per la SPAL. Torna in Italia per giocare in Serie B e il club di Ferrara sogna di rimettersi in corsa per la lotta alla promozione, passando magari per la competizione dei play-off sul termine della stagione. C’è tempo e la voglia non manca di compiere l’impresa, tant’è che Nainggolan tornerà in Italia con le più alte ambizioni a sua disposizione. Nel dettaglio, il suo sarà un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2023 e dunque, di soli sei mesi, ma con rinnovo automatico che scatterebbe in caso di promozione in Serie A con la SPAL.

Nainggolan ritrova De Rossi: una vita passata assieme

Daniele De Rossi siede sulla panchina della SPAL ed ha voluto fortemente Radja Nainggolan, per la sua esperienza a Ferrara. Lo ha voluto perché lo conosce alla perfezione e sa cosa può dare in un club come quello che sta costruendo a sua immagine e somiglianza. I due, di nuovo assieme, dopo aver condiviso gli ultimi anni di carriera dello stesso De Rossi, oltre che del loro stesso idolo, Francesco Totti. Dal 2014 al 2018 alla Roma insieme e adesso, dopo 4 anni e mezzo, di nuovo a lavoro nel godersi l’esperienza di lottare per la stessa causa, anche se in ruoli totalmente differenti.