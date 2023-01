Calciomercato, Remo Freuler torna in Serie A: colpo della big

Remo Freuler è il nome che sta sondando la big per gli ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista ex Atalanta è di proprietà del Nottingham Forest ma potrebbe dire addio dopo appena 6 mesi dall’approdo in Premier League. È lui il prescelto per la mediana per il club che non sta girando benissimo e ha bisogno di nomi nuovi per migliorare la rosa.

Il calciomercato per i club di Serie A è entrato nella settimana più calda. Gli ultimi giorni potrebbero essere determinanti per migliorare i valori delle rose. Ci sono colpi a sorpresa che possono arrivare e nomi illustri che possono partire.

Calciomercato, il colpo di gennaio è Remo Freuler: le ultime

Remo Freuler può tornare in Serie A dopo appena 6 mesi dall’addio all’Atalanta. Il centrocampista svizzero ha lasciato il calcio italiano dopo 6 anni di militanza in maglia nerazzurra orobica. Ora, però, il suo futuro potrebbe coincidere con il suo passato – ovvero la Serie A – ma può firmare per un altro top club. La stagione è entrata nel periodo più importante, dove si potrà capire definitivamente quali saranno gli obiettivi da raggiungere.

Calciomercato Roma, idea Freuler per la mediana

Remo Freuler è il nome che sta studiando la Roma per il calciomercato di gennaio. Il centrocampista svizzero potrebbe far ritorno nel campionato di Serie A dopo appena 6 mesi dall’addio all’Atalanta. Con il Nottingham Forest è spesso titolare ma il club inglese può decidere per una mini rivoluzione a centrocampo.

La società inglese ha appena acquistato Danilo dal Palmeiras per 25 milioni di euro e il giovanissimo brasiliano potrebbe soffiare il posto da titolare all’ex Atalanta. Per questo motivo Freuler potrebbe partire e non è da escludere un assalto della Roma.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, inoltre, il Nottingham Forest spinge per prendere Roberto Gagliardini subito dall’Inter. E in caso di approdo immediato del centrocampista in Premier League, il ritorno di Freuler in Serie A sarebbe tutt’altro che impossibile.

Freuler alla Roma: sarebbe titolare con Mourinho

Il nome di Remo Freuler è solo un’idea per la Roma in questo momento. La trattativa potrebbe svilupparsi solo negli ultimissimi giorni di mercato ma potrebbe anche andare in porto.

In caso di approdo alla Roma, per Remo Freuler ci sarebbe un posto da titolare ad attenderlo. Giocherebbe in coppia con Matic nel centrocsampo a due e garantirebbe a Mourinho ordine e disciplina in mezzo al campo.