Calciomercato: Papu Gomez in bianconero, annuncio dall’Argentina

Lascia Siviglia Papu Gomez, in questo calciomercato di gennaio. L’argentino, fresco vincitore della Coppa del Mondo con l’Albiceleste, ha preso una decisione importate riguardo la sua carriera.

Nuove novità riguardo la trattativa di mercato che vede protagonista il calciatore ex Atalanta. Svelata la sua prossima destinazione.

Alejandro ‘Papu’ Gomez potrebbe presto lasciare Siviglia e andare in un nuovo club. Sono queste le indicazioni che arrivano dall’Argentina: svelato il prossimo club, pronto ad ingaggiare l’ex Atalanta. Gli spagnolo sono pronti a liberare gratuitamente il giocatore.

Calciomercato: stanno prendendo Papu Gomez

Una nuova avventura per Gomez che molto presto potrebbe salutare in maniera definitiva la Spagna e firmare per i bianconeri. Arrivano le ultime notizie relative al futuro dell’esterno argentino che è stato messo sul mercato dall’allenatore del Siviglia Sampaoli.

Addirittura il club spagnolo sarebbe pronto a liberarlo gratuitamente pur di lasciarlo partire e risparmiare sul suo ingaggio. Intanto dall’Argentina è Tyc Sport a svelare il nome della prossima squadra che sarebbe pronta ad offrire al Papu un super contratto.

Sono i bianconeri del Vasco da Gama a prendere Papu Gomez dal Siviglia in questo calciomercato.

Il Siviglia svincola Papu Gomez

Il club spagnolo ha deciso di privarsi dell’argentino ed è per questo motivo che il direttore sportivo del club, Monchi, è a lavoro per trovare un accordo con il giocatore per una rescissione del contratto. Può lasciare subito Siviglia Papu Gomez che, intanto, ha ricevuto una ricca offerta dal Vaco da Gama in Brasile. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un forte interesse da parte del Monza, mai materializzato in realtà, nei confronti dell’argentino che adesso è pronto a tornare in Sudamerica.

Papu Gomez al Vasco da Gama, firma gratis

Il Siviglia ha bisogno di cedere e alleggerire il monte stipendi. Ecco perché la volontà del club spagnolo è quella di privarsi di giocatori che hanno un ricco ingaggio. Dopo Isco, che ha rescisso il suo contratto, anche Papu Gomez potrebbe salutare in questo modo e seguire lo stesso destino del suo ex compagno di squadra. Con lo svincolo, l’ex Atalanta potrebbe firmare gratis con qualsiasi club.

L’argentino, in queste ultime ore di calciomercato, ha ricevuto una proposta importante dal Brasile. E’ il Vasco da Gama che vuole prendere Papu Gomez in questo mercato di gennaio 2023. La società brasiliana sarebbe pronto a far sottoscrivere un contratto di almeno due anni al calciatore, campione del mondo in carica.