Milan, colpo d’oro dalla Premier League: si chiude subito

Il Milan sta mettendo in moto la squadra calciomercato. Ci sono colpi da dover mettere a segno nel prossimo futuro per migliorare immediatamente la rosa. I rossoneri vogliono provare a mettere una pezza alla situazione che si sta venedno a creare negli ultimi giorni. La volontà del club è quella di implementare la qualità della squadra di Stefano Pioli.

Il calciomercato può rendere il Milan più forte con effetto immediato. La dirigenza rossonera sta pensando chi prendere subito per tentare di migliorare la rosa. Ci sono nomi molto importanti che possono fare la differenza in casa rossonera, soprattutto ora che la situazione non è delle più felici.

Calciomercato Milan, colpo dalla Premier League: le ultime

Il calciomercato del Milan potrebbe essere estremamente importante nelle ultime ore di gennaio. In estate sarà sicuramente più dispendioso, per migliorare la rosa, ma alcuni colpi servono anche ora per completare la squadra di Pioli. La rosa ha bisogno di nuovi calciatori che possano prendere in mano la situazione, ma servono profili che possano essere utili anche con effetto immediato.

Le notizie sul Milan sono molto importanti e riguardano un acquisto immediato. La dirigenza rossonera è rimasta sorpresa dalla situazione legata ai risultati delle ultime giornatae e ora vuole mettere a segno qualche colpo importante.

Maldini e Massara stanno valutando un nome molto importante per il calciomercato di gennaio. I rossoneri stanno tentando di andare a prendere un nome che diventerebbe importantissimo per Pioli.

Milan su Saint Maximin: offerta nelle prossime 48 ore

Il Milan sta studiando il colpo Allan Saint Maximin dal Newcastle. Il laterale francese è uno dei migliori della Premier League e sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo esterno destro per completare la rosa e rendersi pericolosi anche sulla trequarti.

La trattativa tra Milan e Saint Maximin potrebbe chiudersi alla fine del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riferisce footmercato.net, il Milan sta decidendo di affondare il colpo per l’esterno francese proprio in queste ore.

I rossoneri potrebbero pensare di chiudere il colpo addirittura nelle prossime 48 ore. Ecco perché Maldini e Massara potrebbero volare in Inghilterra per andare a colloquio diretto con il club bianconero di Premier League.

Saint Maximin al Milan: le cifre dell’affare

Saint Maximin al Milan potrebbe essere il colpo del calciomercato invernale. Il laterale francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e andarlo a prendere ora sembrerebbe molto complicato. Il suo nome è possibile solo in caso di mancato accordo con Zaniolo, ma anche in questo caso le cifre dell’affare saranno molto alte.

Il Milan può tentare di prendere Saint Maximin dal Newcastle in prestito con diritto di riscatto. Il suo conratto in scadenza nel 2026 potrebbe favorire l’operazione ma in totale ci vorranno almeno 40 milioni per il suo acquisto.