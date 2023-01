Juventus, nuovo accordo: ha detto sì, pronto il contratto

Nuovo accordo nelle prossime ore con l’ufficialità. Perché il calciatore della Juventus ha accettato il nuovo contratto e adesso si sta per accendere il mercato dei bianconeri nonostante l’attuale situazione.

La Juve non ha intenzione di fermare il proprio processo, con il club che vuole provare a portare ai massimi livelli la società bianconera di nuovo dopo quello che sta passando in questi ultimi periodi.

Aggiornamenti di calciomercato per la Juventus che può cedere subito il giocatore. Dopo il Mondiale in Qatar sembra ormai definito quello che sarà il futuro del giocatore, con anche la tifoseria che ora spinge la società verso questo tipo di operazione.

Calciomercato Juventus: c’è l’accordo

Nonostante il caso plusvalenze dove la Juve deve lottare con la Giustizia Sportiva, arrivano notizie di mercato. Perché ogni dirigente del club è concentrato sul proprio obiettivo e sui piani decisi con la società. Presto potrebbe arrivare una decisione forte da parte della società riguardo l’attuale situazione di mercato.

La società sta lavorando sul mercato di acquisti e cessioni e già in questa finestra di gennaio qualcosa si muoverà. Poi ci sarà spazio per le trattative che riguarderanno i rinnovi di contratto. Perché la società bianconera dovrà prima capire come andrà a finire questa situazione tra l’Italia e l’Uefa che minacciano la società per i prossimi anni. Dunque, potrebbe essere tutto inutile andare a programmare le prossime stagioni, se poi ci saranno delle evoluzioni nei casi plusvalenze e stipendi che possono portare a pesanti sanzioni.

La Juventus è pronta a cedere McKennie con il Leeds che si è inserito dopo i brutti rapporti che si sono venuti a creare tra il giocatore americano e l’ambiente bianconero in questi ultimi mesi.

Juventus: McKennie accetta l’offerta del Leeds

Contatti in corso tra Leeds e Juventus per chiudere il trasferimento di Weston McKennie, centrocampista americano che ha intenzione di aggregarsi alla rosa dei Whites che si sono interessati a lui in Premier League e hanno intenzione di chiudere il colpo il prima possibile.

Intanto, secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di Sky Sports, il Leeds ha trovato l’accordo con McKennie ora tratta con la Juventus. Il centrocampista americano ha trovato l’intesa con gli inglesi per il nuovo contratto che andrà a firmare.

Juventus: il prezzo per McKennie al Leeds

La Juventus punta ad incassare una cifra di circa 30-35 milioni di euro dalla cessione di McKennie al Leeds. Saranno decisive le prossime ore per provare a trovare l’accordo definitivo tra le due società. Si cercherà di capire anche quella che potrà essere la formula del trasferimento di McKennie al Leeds con la Juventus che vuole incassare magari subito la cifra. Si può anche chiudere con un prestito e obbligo di riscatto.