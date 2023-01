Ancelotti in panchina, c’è il suo annuncio: “Vi farò sapere quando”

Annuncio dopo i rumors di calciomercato che hanno visto Ancelotti in panchina, anche accostato ad un ritorno in Serie A, per il suo imminente futuro.

Ancelotti, a quanto pare, si separerà a fine stagione dal Real Madrid, confermando quelle che sono le indiscrezioni sul suo conto. Il tecnico italiano, dopo aver nuovamente vinto tutto quel che c’era da vincere con il Real Madrid, sarebbe ora pronto ad una nuova esperienza.

E ne ha parlato lui in prima persona, dando una risposta netta sul futuro: “Vi farò sapere appena possibile”, la risposta diretta alla stampa, nel corso dell’ultima conferenza.

Ancelotti in panchina, arriva l’annuncio del tecnico

Ha parlato Carlo Ancelotti e lo ha fatto in occasione del match di Coppa del Re, contro i rivali dell’Atletico Madrid, per quello che è il sentitissimo derby in Spagna.

Ha risposto ai rumors di calciomercato sul suo conto perché, da quando è tornato a trionfare, nuovamente al Real, non sembrano placarsi i rumors sul suo domani. Tant’è che è stato accostato anche ad una Nazionale, che vorrebbe averlo come Commissario Tecnico.

I rumors, infatti, pendono tutti a favore di un approdo al Brasile per lui. Ancelotti, come CT del Brasile, risponde così alle ipotesi: “Contatti con i verdeoro? Ancora no dai, ma se c’è qualcosa io vi farò sapere”. E se la ride il tecnico italiano, consapevole del fatto che alla stampa le informazioni sono arrivate, circa il suo possibile storico passaggio in Brasile, con la Nazionale verde oro che affiderebbe tutto il suo talento ad un allenatore di tale spessore.

Ancelotti in Brasile, solo a fine stagione: le ultime

Solo a fine stagione e non lasciando il Real subito, l’ipotesi di Ancelotti in Brasile è concreta, ma solo se daranno modo allo stesso tecnico di Reggiolo di terminare serenamente l’annata al Real Madrid. Ha voglia di perseguire i suoi obiettivi con il Real, per poi concentrarsi al limite con la federazione verdeoro, per il sogno Mondiale.

Le parole di Carlo Ancelotti in conferenza

Quelle che seguono, in ogni caso, sono le parole in conferenza stampa di Carlo Ancelotti, in ottica Coppa del Re, perché affronterà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone: “Favoriti perché giochiamo in casa? Si può dire, perché la presenza dei nostri tifosi è fondamentale, però va anche sottolineato che siamo in un derby e non è mai una gara normale una sfida così, sfidiamo anche una squadra forte e preparata. Speciale e divertente, l’Atletico sta migliorando, ho visto la sfida col Valladolid e hanno fatto molto bene. Noi vogliamo andare in semifinale, ovviamente”.

SU VINICIUS, CHE TROVEREBBE ANCHE AL BRASILE – “Va protetto uno come lui, il calcio ha bisogno di qualità di questo tipo, ma io lo vedo motivato e concentrato, non si lamenta mai per cose di campo ed extracampo”.