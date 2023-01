Milan, Pioli mette in punizione la squadra: succederà subito

La Lazio di Maurizio Sarri travolge 4-0 il Milan di Stefano Pioli. I tre punti guadagnati all’Olimpico questa sera contro i rossoneri sono fondamentali per la classifica, con il raggiungimento del terzo posto ai danni di Inter e Roma (anche se a pari punti con queste). Dall’altra parte le difficoltà del Milan continuano e il pesantissimo ko allontana quasi definitivamente i sogni Scudetti.

Il Milan, ora, è a -12 dal Napoli capolista e la situazione non è delle migliori nell’ambiente rossonero. Per i biancocelesti la situazione è nettamente differente, con la qualificazione alla Champions League che si fa sempre più possibile.

Lazio Milan, Pioli punisce i calciatori

Al termine di Lazio Milan, Stefano Pioli ha analizzato il risultato maturato all’Olimpico. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Sono tante le cose che non stanno funzionando. Dall’aspetto mentale a quello tattico. Sono qui a parlare perché è doveroso a fine partita, altrimenti bisognerebbe star zitti e lavorare sicuramente meglio”.

Momento peggiore della gestione Pioli per il Milan? “È un momento molto delicato, è vero. Nelle ultime tre settimane non abbiamo portato a casa prestazioni e risultati e ora è chiaro che dobbiamo far meglio tutti”.

Pioli e il ritiro del Milan: le parole

Non è da escludere che da domani il Milan andrà in ritiro a Milanello per ritrovare la serenità. Il tecnico ha parlato chiaramente di momento negativo della sua squadra e ha richiamato pesantemente i suoi.

Problemi Milan? “La sconfitta e il momento si possono spiegare tornando velocemente a Milanello a lavorare bene. Non stiamo mettendo in campo prestazioni all’altezza delle nostre possibilità”.

Preoccupato per il futuro? “Le cose non ci vengono bene. Il problema non è quando abbiamo la palla, ma è quando siamo senza che mancano coperture e lucidità. Serve una comunicazione più chiara. Conosco solo un modo per migliorare: lavorare. Sono situazioni che si ripetono da più partite e sulle quali dobbiamo lavorar bene, perché continuare a fare questi errori significa complicare tutto. E questi risultati negativi portano solo negatività“.

Milan, arriva Zaniolo? Parla Pioli

Infine Stefano Pioli ha parlato delle possibilità Scudetto del Milan a -12 dal Napoli e del possibile arrivo di Nicolò Zaniolo.

“Dobbiamo solo riprendere a giocare come sappiamo. Questo è il nostro primo obiettivo, non ci sono dubbi. Dobbiamo farlo il prima possibile, bisogna riprendere il nostro cammino e il nostro percorso. Io sarò il prima che cercherà di parlare meno e lavorare di più”.

Zaniolo al Milan? “Non lo so. Stasera parliamo della partita, altre cose vediamo nei prossimi giorni“.

Quanto manca Ibrahimovic? “Troppo facile ora parlare degli assenti e dei calciatori che possono darci qualcosa. Non vogliamo avere alibi, abbiamo sempre creduto nel nostro modo di giocare e continueremo a farlo. I ragazzi avranno il mio supporto e il mio sostegno e la voglia di tornare una squadra competitiva“.