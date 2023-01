Lazio: condizioni Immobile, arriva la verità

Ultime notizie in vista di Lazio Milan che andrà a chiudere il girone d’andata del calendario di Serie A. Una partita che vale tanto per la Lazio di Sarri e il Milan di Pioli e dove mancherà un giocatore come Immobile.

Lazio Milan: le parole di Martusciello su Immobile

Giovanni Martusciello, allenatore in seconda a Sarri alla Lazio, ha parlato a Dazn prima della partita con il Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Ci aspettiamo personalità e continuità nelle prestazioni di squadra. Speriamo di fare meno errori nel Milan in una partita del genere. Ogni partita racconta una storia differente, a noi c’è una mancanza importante come Immobile, che è un giocatore straordinario e leader della Lazio da anni”.