Il sostituto di Zaniolo arriva dal Milan: svelato il retroscena

Svelato il retroscena sul sostituto di Nicolò Zaniolo. Il calciatore, dal Milan, questa mattina hanno svelato tutto da uno dei principali quotidiani italiani.

La news in merito a quello che è lo scenario che vede coinvolto il talento italiano, finito ormai al margine del club giallorosso, come annunciato già da Josè Mourinho, che non lo ha convocato per volontà del calciatore stesso, nell’ultima trasferta disputata a La Spezia.

È la scelta già presa, con effetto immediato. La Roma, però, dovrà trovare un sostituto e l’idea può arrivare dal Milan, considerando quelli che sono stati i trascorsi recenti per il calciomercato dei giallorossi.

Calciomercato Roma, retroscena sul sostituto di Zaniolo: dal Milan

Il mercato di Milan e Roma si è intrecciato più del previsto nell’ultima sessione di mercato. Perché i rossoneri avrebbero voluto mettere le mani su uno tra Zaniolo e Dybala, ma alla fine, l’italiano è rimasto alla Roma e Dybala si è invece trasferito in Capitale, con i giallorossi che hanno fatto “asso piglia tutto” nell’ultima estate.

Il Milan, che ha preso poi Charles De Ketelaere, avrebbe formalizzato un’offerta alla Roma, proprio nell’ultima estate.

È la rivelazione di uno dei principali quotidiani italiani che ha svelato tutto sulla questione Zaniolo. Sul piatto era stato messo il cartellino di due calciatori sulla trequarti offensiva, in cambio appunto del cartellino di Nicolò Zaniolo: il calciomercato della Roma poteva passare appunto per uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto del Milan.

Roma e Milan, proposta di scambio: il sostituto di Zaniolo

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport ad aver svelato il retroscena sullo scambio tra Roma e Milan per Nicolò Zaniolo. I rossoneri avevano messo sul piatto il cartellino di Rebic e Saelemakers, in cambio di Zaniolo. Una decisione che la Roma non avrebbe preso in tal senso, declinando la proposta, nonostante quello che è l’interesse ancora vivo per Ante Rebic, calciatore che – se in forma e lontano dall’infermeria – resta uno dei calciatori più pericolosi per la trequarti offensiva, in Serie A. Protagonista dell’ultimo Scudetto in Serie A, dando il suo contributo con i rossoneri, avrebbe potuto far comodo come opzione per la Roma, accanto a Dybala e gli altri.

Mercato Roma, Rebic può essere un’operazione slegata a Zaniolo

Può rappresentare un’operazione slegata a Zaniolo. Il Milan desidera il talento italiano, ma la Roma potrebbe non portarlo in rossonero. E infatti, Zaniolo, potrebbe finire al Tottenham, in Premier League. Da Antonio Conte e non da Stefano Pioli, con i giallorossi che potrebbero in ogni caso prendere Ante Rebic, qualora il Milan fosse disposto a cederlo a gennaio. Il talento croato sta recuperando a poco a poco la sua migliore condizione dopo il suo infortunio e potrebbe fare al caso della Roma, nel 4-2-3-1 di Josè Mourinho.