Zaniolo Milan: annuncio in diretta di Massara

Sondaggio del Milan per Zaniolo e nessun’offerta ufficiale alla Roma, si parla di un prestito per circa 2-3 milioni con un riscatto sui 25. E’ un nome che intriga molto e il Milan è una metà che piace tanto al giocatore della Roma, ha un piccolo debole per il Milan e il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic.

Ora bisognerà aspettare la Roma e capire come andranno a finire nei prossimi giorni. Sportiello arriverà dall’Atalanta al Milan a giugno, nei prossimi giorni ci sarà l’ufficialità.

Milan: colpo Zaniolo, annuncio di Massara

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato del possibile acquisto di Zaniolo prima di Lazio Milan. Queste le sue parole a Dazn:

“La Supercoppa è stata una brutta sconfitta, ma ora dobbiamo proiettarci al campionato e rialzarci subito. Con la Lazio è una partita difficile, è una squadra forte. Siamo concentrati sulla partita e sul nostro campionato, non sul mercato. Vedremo se ci saranno delle opportunità, ma penso sia molto difficile per Zaniolo. Siamo convinti di avere una squadra forte e un ottimo allenatore. Possiamo lottare per i massimi livelli, ci aspetta un bellissimo finale di campionato”.