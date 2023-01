Calciomercato, Hojlund nella big: sarà titolare in Champions

Rasmus Hojlund sta sorprendendo l’intera Serie A. Il centravanti dell’Atalanta si è preso il posto da titolare e sta segnando a raffica. Le sue prestazioni sono migliorate a vista d’occhio rispetto all’inizio della stagione e ora è finito nel mirino di tutte le big europee che intendono migliorare la rosa subito o in estate.

Il nome di Hojlund fa gola alle grandi squadre. Piace sia in Italia che all’estero e il suo nome è al centro di un vero e proprio vortice di calciomercato. Il suo futuro non cambierà subito ma per l’estate potrebbero esserci grosse novità.

Calciomercato Milan, sogno Hojlund: le ultime

Rasmus Hojlund è la sorpresa della Serie A e piace al Milan per il calciomercato. I rossoneri sono alle prese con la costruzione della rosa per il futuro e stanno pensando al bomber dell’Atalanta per sostituire Giroud e Ibrahimovic.

Sia il francese che lo svedese non hanno chiaro il proprio futuro e potrebbero salutare a fine stagione. Ma anche se uno dei due dovesse restare – il francese ha più possibilità – si lavorerà all’innesto di un nuovo bomber di lusso.

Il calciomercato dei rossoneri è al centro di un vortice di colpi e possibili tali che potrebbero concludersi nelle prossime ore. La dirigenza sta lavorando al meglio per regalare la rosa migliore a Pioli per continuare a lottare su ogni fronte e provare a raggiungere gli obiettivi finali. Per la prossima stagione il Milan lavora al nome di Hojlund che, però, sta pensando ad altre mete.

Milan, sarà Hojlund il centravanti? Poche chance

Il nome di Rasmus Hojlund piace al Milan sul calciomercato. I rossoneri stanno già cercando il nuovo bomber in vista della prossima stagione. Ci sono già diversi nomi sul taccuino della dirigenza rossonera e il danese è uno di questi.

Con l’Atalanta sta dimostrando di poter essere già da top club e di poter fare la differenza a grandi livelli, nonostante la sua giovanissima età. Per questo motivo il Milan lo segue e spera di prenderlo.

Ma nelle idee di Hojlund c’è un salto ancora più alto e il Real Madrid sta sondando il terreno. Carlo Ancelotti ha in mente di costruire un nuovo reparto offensivo e dopo l’acquisto di Endrick si pensa anche a quello del centravanti.

Il Real Madrid anticipa il Milan per Hojlund: le cifre

Rasmus Hojlund piace al Milan ma il Real Madrid tenta l’affondo decisivo. I Galacticos sono su tutti i migliori talenti del mondo e secondo fichajes.net, hanno inserito nella lista della prossima stagione anche l’attaccante dell’Atalanta.

Le cifre per il suo acquisto sono già molto alte e potrebbero crescere fino alla fine della stagione. L’Atalanta non lo ritiene incedibile per offerte che toccheranno i 40 milioni di euro.