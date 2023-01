Calciomercato Milan: arriva grazie a Mendes, rinforzo dal Real Madrid

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il Milan. Non solo Zaniolo, c’è anche un altro obiettivo dei rossoneri che sta trovando squadra. Ecco cosa sta succedendo.

Arrivano le indiscrezioni in merito al futuro del giocatore, vecchio pallino di Maldini e Massara. Può arrivare grazie a Mendes.

In attesa di conoscere il futuro di Zaniolo, che interessa sempre di più al Milan pronto a chiudere già a gennaio, Maldini e Massara guardano anche al futuro. E tra gli obiettivi nel mirino della dirigenza rossonera c’è anche il talento del Real Madrid, che ha il contratto in scadenza. Mendes sta avendo un ruolo chiave nel trasferimento del giocatore.

Calciomercato Milan: lo stanno prendendo in attacco

Marco Asensio è uno dei tanti giocatori de LaLiga il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Per il momento il giocatore spagnolo non ha raggiunto un accordo di rinnovo con il Real Madrid, il che alimenta ogni tipo di voce su una partenza del 27enne la prossima stagione a parametro zero. Tra i club interessati ad Asensio c’è anche il Milan, già in passato il calciatore è stato seguito con insistenza dai rossoneri.

A sorpresa, però, nelle ultime ore di mercato, è spuntato fuori un nuovo club che è pronto a beffare il Milan e a prendere Asensio per la prossima stagione.

Secondo il quotidiano Sport, la squadra del Barcellona avrebbe già stabilito i primi contatti con Asensio per conoscere in prima persona la disponibilità dello spagnolo a dirigersi al Camp Nou e mettersi agli ordini di Xavi.

C’è la volontà da parte del presidente Laporta di chiudere e portare al Barcellona Asensio, che può arrivare a parametro zero dal Real Madrid la prossima stagione nel corso del calciomercato estivo 2023.

Asensio al Barcellona, Mendes ha un ruolo chiave: i motivi

La decisione di Asensio di entrare a far parte dell’agenzia Gestifute di Jorge Mendes, gioca un ruolo chiave in tutta questa operazione che dovrebbe portare lo spagnolo al Barcellona. Niente Milan, dunque, per l’attaccante spagnolo che dovrebbe resta in Liga per la prossima stagione.

Jorge Mendes e Joan Laporta, infatti, intrattengono un ottimo rapporto. I due sono a lavoro per realizzare questa operazione che potrebbe portare al Barcellona Asensio del Real Madrid nel prossimo calciomercato. Per il momento il giocatore spagnolo, pur manifestando la volontà di continuare a vestire la maglia del Real Madrid, non esclude la possibilità di essere protagonista della prossima sessione di mercato estiva, quando si svincolerà dai Blancos e sarà libero di firmare con qualunque squadra a costo zero.