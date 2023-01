De Vrij è il colpo in difesa: l’agente svela la destinazione

Svela la destinazione, oltre che a Skriniar, va via anche Stefan De Vrij. L’ex difensore della Lazio e attuale centrale di difesa all’Inter, protagonista in campo nell’ultima gara contro l’Empoli, dopo essere stato fuori a lungo per scelta tecnica, andrà via molto presto.

Ad annunciarlo è il suo agente che ha svelato anche quella che sarà la destinazione per il difensore olandese.

Ormai è chiara l’intenzione dell’Inter che, attraverso le scelte di Simone Inzaghi, preferisce Acerbi a lui e, nonostante l’addio che sarà anche di Skriniar, l’Inter si prepara a perdere De Vrij.

Calciomercato Inter, addio De Vrij: l’agente svela tutto

L’agente di Stefan De Vrij svela tutto sul futuro del suo assistito. Sarà addio dall’Inter, il suo entourage non nasconde le ambizioni del difensore che non ha trovato molto spazio da quando è arrivato Acerbi, per scelta di Simone Inzaghi.

La destinazione è chiara, tra quelle che sono le volontà stesse del calciatore che è pronto a dire addio non solo all’Inter, ma anche alla Serie A.

Perché l’entourage dell’olandese conferma che la destinazione più gradita da Stefan De Vrij è in Premier League. È lì che vorrebbe giocare e, in scadenza di contratto con l’Inter, il futuro nel 2023/2024 potrebbe appunto essere in Inghilterra.

Mercato Inter, De Vrij in Premier League: parla Pastorello

Parla il suo agente, Federico Pastorello, del futuro di Stefan De Vrij. Ai microfoni di Calcio Totale, ecco cos’ha detto su dove vedrebbe il suo domani: “Come sanno tutti è in scadenza di contratto, ci sono stati dei colloqui e la questione è distesa. Da parte loro ci hanno fatto sapere che ci sarebbe il loro gradimento per prolungare il contratto a noi però non dispiacerebbe sondare altri campionati come la Spagna e l’Inghilterra. Entro febbraio, in ogni caso, daremo una risposta precisa”.

Ultime Inter, De Vrij verso il Newcastle: l’ipotesi

In passato si è vociferato di un forte interesse da parte del Newcastle, per Stefan De Vrij. Il difensore dell’Inter però decise di restare in nerazzurro, ma le cose potrebbero ora cambiare che è venuta fuori la situazione legata al mancato rinnovo con il club di Serie A. E infatti, tra le ipotesi in Premier League, spunterebbe quella di vedere il colpo a costo zero per il Newcastle, che acquisterebbe così l’olandese a parametro zero, per la prossima stagione che molto probabilmente vedrebbe il club dei Magpies in Champions League, considerando quelle che sono le attuali posizioni di classifica.