Calciomercato: Bielsa in Serie A, l’annuncio spiazza tutti

Novità per quanto riguarda il futuro di Marcelo Bielsa. Il tecnico negli ultimi mesi è stato accostato a numerose panchine, anche di Serie A. Arriva, finalmente, la svolta riguardo il suo destino. C’è l’annuncio che sta già facendo sognare i tifosi che, da sempre, apprezzano le qualità dell’allenatore argentino.

Sicuramente tra gli allenatori svincolati quello che fa più gola è senza ombra di dubbio Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino, dopo la fine della sua esperienza al Leeds, è rimasto senza contratto. Nonostante gli interessi da parte di altri club e Federazioni per farlo diventare ct, come quella dell’Uruguay e del Messico, alla fine l’allenatore non è riuscito a raggiungere l’accordo con nessuno.

Nei mesi scorsi alcuni si auguravano di vedere arrivare in Serie A Bielsa. Alla fine, però, i tifosi dovranno farsene una ragione visto che nessuna società ha cercato l’allenatore. Ecco perché il suo futuro può essere ancora in Inghilterra, in Premier League. Nelle ultime ore è sputata fuori una nuova indiscrezione di calciomercato relativa al tecnico che è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Sono i dirigenti dei Toffees a spingere per portare sulla panchina dell’Everton Bielsa al posto dell’esonerato Lampard.

E’ il Daily Mail a rivelare i dettagli di questa proposta. La società, attualmente al penultimo posto a quota 15 punti, sta rischiando di retrocedere nonostante i grandi investimenti fatti. Ecco perché l’Everton ha deciso di dare una scossa all’ambiente con l’esonero di Lampard. Adesso in lizza per prendere il suo posto c’è anche Marcelo Bielsa che è il sogno dei dirigenti inglesi.

Le alternative sono: Sean Dyche, ex tecnico del Burnley, Duncan Ferguson, attuale viceallenatore, David Moyes, attualmente al West Ham, e Wayne Rooney.

Alcuni tifosi sognavano l’arrivo in Serie A di Marcelo Bielsa ma, alla fine, il tecnico è pronto a tornare in Premier League. Contatti proficui, infatti, tra l’allenatore argentino e l’Everton che ha esonerato Lampard a seguito dei pessimi risultati raccolti in questa stagione. Attualmente, infatti, la squadra inglese si trova al penultimo posto in classifica a meno 2 dalla zona salvezza. Ecco perché la dirigenza ha deciso di mandare via l’ex centrocampista. Adesso cercano un tecnico esperto che sappia risollevare la squadra.