Milan, infortunio e tegola prima della Lazio: trema Pioli

Piove sul bagnato in casa Milan. Nuovo infortunio. Momento no per i rossoneri, reduci da una serie di risultati deludenti in campionato e dalla sconfitta in Supercoppa contro l’Inter.

In vista della sfida di domani contro la Lazio mancherà un titolarissimo. Brutta notizia per Stefano Pioli che dovrà trovare una nuova soluzione per sostituire al meglio uno dei suoi giocatori più forti in rosa.

Non arrivano delle buone notizie da Milanello. In queste ore il Milan partirà per la volta di Roma, dove domani affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Per la Capitale non ci sarà il giocatore, leader tecnico indiscusso della squadra. Assenza pesantissima per Pioli che dovrà trovare nuove soluzione per affrontare al meglio la squadra biancoceleste.

Milan, nuova tegola: l’annuncio spiazza tutti, non ci sarà con la Lazio

Momento abbastanza delicato per i rossoneri con Pioli che deve fare i conti con le assenze. Tanti, troppi, infortunati per il Milan che in questa fase sta avendo non poche difficoltà. E le conseguenze rischiano di compromettere il lavoro del tecnico.

Adesso, dopo la sconfitta contro l’Inter, ci sarà la Lazio in una sfida importantissima per la classifica di Serie A. Intanto arrivano aggiornamenti riguardo gli infortunati Milan. C’è una nuova tegola.

E’ Sky Sport a rivelare tutti i dettagli sulle condizioni fisiche di Theo Hernandez che non ci sarà per Lazio Milan

Milan: Theo Hernandez out con la Lazio

Pioli è già a lavoro per preparare la sfida di campionato contro i biancocelesti. Martedì, allo stadio Olimpico, si affronteranno le due squadre in un vero e proprio big match per le zone alte della classifica. Il tecnico del Milan dovrà fare i conti con le assenze. Theo Hernandez salterà la gara di campionato contro la Lazio.

Ecco le ultime sulle condizioni fisiche di Theo Hernandez: svelata la data del suo rientro con il Milan.

Milan, ecco chi gioca al posto di Theo Hernandez

Il difensore del Milan Theo Hernandez salta la Lazio per infortunio. Il francese non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Sergiño Dest. L’americano sarà adattato nella posizione di terzino sinistro. Una soluzione di emergenza che Pioli dovrà adattare, visto che in quel ruolo c’è anche l’indisponibilità di Ballo Tourè.

Intanto secondo le prime ricostruzione, l’assenza di Theo è a scopo precauzionale: l’esterno francese, dunque, dovrà rientrare per la prossima giornata di campionato.