Everton: esonero Lampard, il sostituto scelto è italiano

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il mondo degli allenatori con Lampard pronto all’esonero con l’Everton che ha già scelto il sostituto che andrà in panchina per allenare il club inglese che è in difficoltà in questo momento.

Tantissimi cambi in panchina da parte dell’Everton in questi ultimi anni. Ancora una volta starebbe per arrivare l’ennesimo. Perché la società sembra intenzionata a cambiare e la scelta del sostituto potrebbe portare proprio all’Italia.

Arrivano aggiornamenti su quello che sarà il futuro dell’allenatore. Perché il tecnico inglese è pronto ad essere fatto fuori per i brutti risultati che sono arrivati nelle ultime settimane.

Calciomercato: l’Everton esonera Lampard

In questo momento di stagione è crisi per l’Everton di Lampard che rischia l’esonero perché attualmente si trova in zona retrocessione. Infatti, al momento il club inglese si trova a 15 punti soltanto in 20 giornate di Premier League. Inoltre, sono 8 partite consecutive senza vittoria (7 sconfitte e 1 pareggio) in Premier League, con altre due sconfitte in Coppa inglese. Dunque è un periodo nero per Lampard a rischio con l’Everton.

La squadra ha vinto la sua ultima partita lo scorso 22 ottobre 2022 e potrebbe per questo arrivare una decisione forte da parte dell’allenatore. Già in questi giorni in vista di quella che sarà la prossima partita potrebbe arrivare una decisione forte da parte della società. Perché ora rischia l’esonero Lampard con l’Everton che valuta il nome per il sostituto allentore.

Everton: esonero Lampard, il sostituto può essere italiano

In queste prossime ore possono arrivare decisioni ufficiali da parte del club inglese. Perché la panchina di Lampard è a serio rischio esonero con l’Everton che ha in mente l’allenatore italiano per sostituirlo. Secondo quanto riportato da il Telegraph, il proprietario di maggioranza, Farhad Moshiri pensa al nuovo allenatore dell’Everton con l’esonero di Lampard: può essere Domenico Tedesco il nome scelto per la panchina del club inglese.

L’ex allenatore anche del Lipsia è pronto a rimettersi in gioco. L’allenatore italiano con cittadinanza tedesca, intanto, nel fine settimana è stato beccato a Firenze per assistere allo stadio Franchi alla partita Fiorentina Torino e sono iniziate le voci di calciomercato sul suo futuro.

Everton: Gerrard al posto di Lampard

Un altro nome importante nel calcio inglese e che potrebbe prendere proprio il posto di Lampard sulla panchina dell’Everton dopo l’esonero è Steven Gerrard, da poco cacciato dall’Aston Villa e pronto per una nuova e importante avventura.

Lampard e Gerrard sul campo sono stati due grandi rivali storici delle sfide di Chelsea e Liverpool in Premier League e questa volta la storia potrebbe farli incontrare nuovamente per un’occasione diversa e spiacevole, almeno per uno dei due, perché Lampard rischia l’esonero dall’Everton.