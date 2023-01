Serie A: lite calciatore-tifosi, lo considerano un traditore

Importantissime novità di calciomercato che riguardano il giocatore e i tifosi milanesi. Perché sembra che l’addio sia scontato e per questo motivo i tifosi lo vogliono via subito perché lo considerano un traditore.

Un momento difficile per il club e l’allenatore che dovranno gestire questa situazione che potrebbe anche continuare a durare fino all’estate. Perché l’addio in questa sessione di mercato è tutt’altro che scontato al momento.

Al momento l’addio in questo mercato a pochi giorni dalla fine sembra difficile, considerando la valutazione del cartellino che fa di lui la squadra milanese e di come potrebbe essere acquistato nel giro dei prossimi mesi. Tutto sembra fermo, ma i tifosi sono poco contenti.

Calciomercato: decide di andare via da Milano

Un momento sereno e felice per la società e i suoi tifosi, rovinato però dalla decisione di un calciatore che sembra aver ‘tradito’ tutti. Perché, dopo un inizio di stagione difficile, l’Inter di Inzaghi si è ripresa e ora sono tornati i risultati importanti, tra cui la vittoria della Supercoppa Italiana con il Derby vinto per 3-0. Intanto, arrivano aggiornamenti su quella che è la situazione di mercato dell’Inter che rischia di perdere Skriniar a zero.

Il difensore slovacco resta in scadenza 2023 a giugno e può già ora firmare un pre contratto con una nuova società. La scorsa estate è stato ad un passo dal PSG dei grandi campioni che gli ha fatto ora una proposta irrinunciabile con uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro. In un momento di crisi economica per il calcio è impossibile per l’Inter avvicinarsi a tale cifra. Per questo motivo ora Skriniar è pronto a lasciare l’Inter e i tifosi lo attaccano.

Inter: lite Skriniar tifosi

Skriniar rischia di essere considerato un traditore dai tifosi dell’Inter. I tifosi che già nelle ultime settimane si sono spesi con cori e striscioni per far firmare il rinnovo al giocatore che da capitano può andar via a zero o a gennaio come un vero traditore.

La decisione è ormai presa, Skriniar andrà al Paris Saint Germain e lascerà l’Inter e i tifosi da traditore a prescindere di quando si concluderà la vicenda tra questo mese o la prossima estate. Una scelta che lascia davvero delusi tutti nel mondo nerazzurro.

Inter: la situazione di Skriniar

Le prossime ore saranno decisive per capire che rapporto ci sarà tra Skriniar e i tifosi dell’Inter allo stadio. La sensazione però non è positiva e ora bisognerà capire se sarà ceduto subito o andrà via la prossima estate a zero. Una sua permanenza con già la decisione di cambiare squadra in estate però potrebbe creare problemi al club e ad Inzaghi per gli obiettivi finali.