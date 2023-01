Milan: vuole vincere altrove, svelato il suo desiderio

Il Milan non vive un momento felice in questo nuovo 2023. Dopo i risultati poco convincenti ora sono arrivate anche notizie di calciomercato che riguardano le ultime notizie in vista della cessione di un giocatore.

Arrivano aggiornamenti sul futuro del giocatore che in queste ultime ore ha anche avuto dei problemi fisici. Saranno decisive le prossime settimane per capire dove andrà a giocare dalla prossima stagione il campione francese.

Appena tornato dal Mondiale 2022 in Qatar il Milan ha subito provato a riallacciare i rapporti. Delusione per la finale persa da parte del giocatore francese che ora inizia a valutare quello che può essere la usa prossima scelta.

Calciomercato Milan: ultime sul futuro di un giocatore

Il Milan ha sicuramente un problema che riguarda il reparto offensivo. Quest’anno sono mancati diversi gol tra Ibra che ancora non è tornato e Origi che è stato praticamente sempre infortunato. Chi si è caricato il Milan sulle spalle è stato Giroud che con il suo contributo tra gol e assist sta facendo una grande stagione. Il giocatore francese è in scadenza di contratto a giugno 2023 e ci sono già diverse offerte importanti per lui da tutto il mondo.

L’intenzione della società però è di rinnovare il suo contratto per dare la possibilità anche ad un possibile nuovo acquisto giovane nei prossimi mesi di crescere. Intanto, il Milan si concentra sul suo contratto e spinge per farlo restare ancora qualche anno in rossonero. Si tratta tra giocatore e società. Un altro fattore che può spingere il club milanese ad ottenere il prolungamento del giocatore è il possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione.

Il Milan tratta con Giroud il rinnovo di contratto.

Milan: rinnovo Giroud, le sue parole

L’attaccante francese ha voluto dire la sua parlando di quello che può essere il futuro. Giroud può rinnovare con il Milan o andare via. Le prossime settimane saranno molto indicative e intanto, sono state queste le sue parole ai microfoni di a Canal +:

“Voglio rinnovare con il Milan, sto parlando con la società. Se c’è la possibilità di finire ad alti livelli a Milano, lo farò. Altrimenti potrei scegliere una destinazione esotica, la MLS mi è sempre piaciuta”.

Milan: le stagione di Giroud

Olivier Giroud quest’anno è partito ancora più forte con il Milan, dove ha segnato 9 gol importanti per la Champions League e la Serie A. Il club è rimasto molto contento di quello che è riuscito a dare in questi anni l’attaccante e ora ancor di più. Per questo motivo c’è forte intenzione di rinnovare il contratto di Giroud con il Milan che vuole provare a chiudere il prima possibile. Decisive le prossime settimane.