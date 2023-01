Milan, la cessione sblocca il mercato: pronto l’affondo sul giocatore

Dopo un inizio di 2023 a dir poco traumatico, culminato con la delusione in Supercoppa contro l’Inter, Maldini e Massara avrebbero deciso di mettere mano alla situazione e cercare qualche situazione nel calciomercato che possa correggere la rosa di Stefano Pioli.

Fino a questo momento il Milan aveva fatto ben poco anche perchè i piani alti della società rossonera avevano così ordinato, ma negli scorsi giorni si è mosso qualcosa che potrebbe rendere intriganti e soprattutto decisivi questi ultimi otto giorni di sessione per quanto concerne qualche movimento in entrata.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan è pronto a definire la cessione di uno degli esuberi della formazione di Stefano Pioli per compiere poi l’affondo su uno dei giocatori più desiderati e seguiti da Maldini proprio in questi ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Milan, cessione ad un passo: le ultime

Il Milan riflette sul mercato mercato, ed a 8 giorni dalla chiusura della sessione ci sono ancora delle possibilità che il Milan possa intervenire per andare a rinforzare e completare la rosa di Stefano Pioli che in queste prime uscite del 2023 ha dato l’impressione di essere stanca ed a tratti irriconoscibile.

Lo stesso Paolo Maldini aveva chiuso ad ogni sorta di acquisto in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Torino nel pre partita di San Siro, ma ora le cose sembrano essere cambiate visto che il Milan è semper più vicino a piazzare sul mercato alcuni esuberi della formazione di Pioli.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nel momento in cui il Milan riuscirà a cedere Bakayoko in questo calciomercato, Maldini partirà all’assalto di Houssem Aouar.

Milan, Aouar se parte Bakayoko: ma non è così semplice

In questi ultimi giorni di calciomercato il Milan sta monitorando diverse situazioni, come quella di Houssem Aouar ad esempio. Il centrocampista franco-algerino è in scadenza di contratto con il Lione, e potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità per Maldini.

L’idea dei rossoneri è quella di lavorare sul giocatore soprattutto in ottica estiva, ma qualora il Milan dovesse piazzare Bakayoko all’Adama Demispor nulla esclude che Maldini non tenti di portare a Milanello Aouar già in questo calciomercato.

La questione è però più facile a dirsi che farsi. Nonostante il centrocampista del Lione abbia confidato ai suoi cari di volersi trasferire solo ed unicamente in rossonero, l’inserimento di altre società, in particolare modo spagnole ed inglesi, potrebbe e non poco complicare delle eventuali trattative.

Milan, non solo Bakayoko: l’altro nome in uscita

L’addio di Bakayoko potrebbe accelerare l’arrivo in rossonero di Houssem Aouar, che in qualche modo è legato all’addio anche di un altro giocatore della formazione di Pioli. Stando alle ultime, infatti, il Milan potrebbe lasciar partire anche Yacine Adli in questo calciomercato per fare posto in rosa al giocatore del Lione.

Maldini e tutto lo staff tecnico credono però tanto nelle qualità dell’ex Bordeaux, motivo per il quale, a differenza di Bakayoko, potrebbe andare a giocare altrove semplicemente in prestito fino a giugno.