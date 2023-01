Skriniar, l’agente conferma l’addio all’Inter e svela il nuovo club: l’intervista

Svela tutto l’agente di Milan Skriniar, confermato l’addio dall’Inter: svelata la destinazione del difensore slovacco.

In serata è arrivata la notizia, con la conferma sull’addio e la rivelazione sul colpo che riguarderà in prima linea il difensore e vice-capitano dell’Inter, che saluterà sicuramente i nerazzurri al termine di questa stagione. Oppure, al contrario, potrebbe salutare già a gennaio.

E infatti stasera, con l’espulsione subita in Inter-Empoli, potrebbe aver giocato la sua ultima partita da giocatore dell’Inter, qualora i nerazzurri dovessero venderlo anzitempo.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: è tutto già deciso

Ha parlato ai microfoni di TeleNord, l’agente di Milan Skriniar. Lo ha fatto spiegando per bene quelle che sono le notizie legate al futuro del calciatore interista che è letteralmente lontano dalle idee future del club nerazzurro.

L’Inter, per la prossima stagione o addirittura nell’immediato, dovrà fare a meno del giocatore slovacco. Secondo quanto riferito dall’agente, la decisione sarebbe stata già presa e in serata ha fatto chiarezza sulla propria posizione e quella del proprio assistito.

Addio per Milan Skriniar dall’Inter, l’agente ha chiarito anche che non sarà per restare in Italia. Nessun trasferimento ad una rivale in Italia, ad una diretta concorrente a costo zero.

Mercato Inter, addio Skriniar: l’intervista dell’agente

Quelle che seguono, sono le parole di Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, ai microfoni di TeleNord. Ecco cos’ha detto: “Ad inizio gennaio e prima ancora della finale di Supeercoppa giocata contro il Milan, ho informato l’amministratore delegato dell’Inter e la dirigenza che ci sentivamo liberi di ascoltare altre proposte economiche di altri club. Non eravamo obbligati a comunicarlo, ma per me e per Milan – Skriniar, ndr – è corretto comportarsi così, sapendo che c’è serietà e trasparenza nel nostro essere. Ripeto, non abbiamo saltato nessun appuntamento con l’Inter. Non abbiamo fatto trapelare alcuna notizia, vogliamo essere riservati sul futuro, nell’interesse della serenità per l’ambiente interista e per Skriniar stesso. Ci sono contatti con alcuni club e dico che non sono italiani“.

Ultime Inter, Skriniar verso il PSG: le mosse di Beppe Marotta

Marotta e Ausilio sono messi “fuori gioco” da Skriniar, che vedrà il proprio futuro altrove e non in nerazzurro. La fascia di capitano ereditata da Handanovic, non andrà sul braccio del difensore slovacco dunque e l’Inter andrà alla ricerca di un nuovo capitano. Il centrale difensivo si prepara all’addio alla Serie A e il futuro è al Paris Saint-Germain, occhio all’ipotesi di vederlo accanto a Marquinhos, con alternativa Sergio Ramos. Kimpembe risulta ad oggi un calciatore dal valore economico troppo alto per i nerazzurri e la stessa Inter cerca una soluzione low cost. La stessa, infatti, arriva dalla Roma: è Chris Smalling l’erede diretto di Skriniar, per la difesa. Per il futuro, invece, c’è Scalvini dall’Atalanta.