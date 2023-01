Calciomercato: è fatta per Enzo Fernandez, arriva l’offerta choc

Il futuro di Enzo Fernandez sembra ormai scritto con un nuovo trasferimento in pochi mesi. Perché la società portoghese che ha acquistato il giovane talento argentino lo andrà a rivedere ad un prezzo davvero elevato.

Perché il campione argentino che ha trionfato al Mondiale 2022 in Qatar con la Nazionale di Scaloni è stato messo nel mirino dai migliori club di tutto il mondo che ora vogliono fare un grosso investimento per lui. Arrivano le ultime notizie al riguardo.

Tante le società che si sono interessate al giovane talento dopo la vittoria del Mondiale, ma c’è una in particolare che sembra aver definito l’affare in vista delle prossime settimane. Perché è tutto pronto per quello che sarà l’ennesimo grosso investimento del club.

Calciomercato: Enzo Fernandez cambia maglia

Arrivato a Lisbona nei mesi scorsi per un prezzo di circa 14 milioni di euro. Ora arrivano le ultime notizie che riguardano l’affare in via di definizione per la cessione del giocatore. Perché ha fatto un grande affare il Benfica con l’acquisto di Enzo Fernandez prendendolo dal River Plate e ne farà un altro ancora più grande quando lo andrà a vendere. Non c’è prezzo per la società portoghese, per questo motivo per comprare il talento argentino serviranno i 120 milioni di euro della clausola rescissoria che è presente nel suo contratto.

Al Mondiale in Argentina è stato premiato come miglior giovane della competizione. Un premio più che meritato per il compagno di Messi che si è rivelato decisivo co i suoi gol, assist e prestazioni da top player nonostante la giovane età. Adesso ci sono novità per quel che riguarda la prossima squadra che andrà a comprare il talento. Perché c’è il Chelsea che è pronto a chiudere l’acquisto anche di Enzo Fernandez.

Calciomercato: Enzo Fernandez al Chelsea, l’offerta

Il Chelsea è pronto a chiudere anche per Enzo Fernandez nonostante abbia già investito tantissimo in questo mercato di gennaio. Perché la nuova proprietà condotta da Todd Boehly è stata la più attiva di gennaio. Sono arrivati talenti di un certo spessore come Benoit Badiashile, Joao Félix, Mijailo Mudryk e Noni Madueke. Adesso, l’ultimo, sempre nel mercato di gennaio, potrebbe essere proprio quello del giovane talento argentino.

secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Chelsea ha intenzione di investire per Enzo Fernandez tanti milioni. Una cifra grossa, ma non l’intera somma della clausola rescissoria.

Enzo Fernandez Chelsea: le ultime

Infatti, prima che si chiuderà il mercato di gennaio il Chelsea offrirà 100 milioni al Benfica per comprare Enzo Fernandez. Una somma davvero grossa e vicina alla clausola, ma soltanto nelle prossime ore arriverà la decisione del Benfica che continua a spingere per la clausola. La volontà del giocatore può fare la differenza.