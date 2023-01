Penalizzazione Juventus: il nuovo AD parla delle minacce

La penalizzazione contro la Juventus ha creato grande caos nella Serie A e ora la Juve vuole difendersi. A parlare di quanto accaduto è stato Scanavino, uno dei nuovi dirigenti.

Penalizzazione Juventus: le prole di Scanavino

Maurizio Scanavino, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha parlato della penalizzazione Juventus e di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:

“Odio e minacce di pochi tifosi contro Gravina e la sua famiglia. Ci dissociamo assolutamente da tutto questo accaduto. Noi nelle sedi opportune ci difenderemo per il meglio. Consideriamo ingiusta questa decisione, faremo il possibile per sostenere le nostre posizioni. Ho apprezzato i tifosi di altre squadre e gente che lavora nel calcio da tempo che hanno compreso l’esagerazione e le differenze di trattamento di questa decisione. La giustizia si comporta in modo ingiusto e non in modo uguale per tutti i club e questo crea preoccupazione.

Ci siamo organizzati immediatamente con compattezza per nominare nuovi dirigenti al posto di quelli inibiti. Questa sentenza ci ha insegnato che non ha senso essere ottimisti, bisogna solo farsi trovare pronti. Abbiamo avvocati capaci ed esperti, andremo avanti con determinazione per affrontare le nostre ragioni.

Abbiamo avuto un incontro con Allegri, il presidente Ferrero e il gruppo squadra. Ho trovato giocatori davvero sereni e determinati. L’umore e la situazione sembra davvero importante. Dobbiamo essere lucidi e darci delle priorità, ci aspettiamo che arrivino punti sul campo. Vedremo nella fase due cosa potrà accadere anche con l’arrivo di ex giocatori in società”.