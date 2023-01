Penalizzazioni Serie A: altri 3 club puniti, cambia la classifica

E’ caos totale in Serie A per quello che sta accadendo con il caso plusvalenze che è scoppiato in maniera grossa questa volta. Perché dopo aver sanzionato la Juventus ora tocca ad altri club club importantissimi di prima fascia.

Nuovi aggiornamenti su quello che sta accadendo in Italia tra Juventus e altre società coinvolte in questo scandalo che potrebbe macchiare ancora una volta il calcio italiano e incidere sulla regolarità del campionato in vista di questa stagione e di quelle che sono passate.

E’ davvero delicata la situazione ora in Italia. Dopo la Juventus pronte ad essere punite altre società importanti e la classifica del campionato italiano andrebbe ad essere stravolta come non mai. Quest’anno bisognerà fare più punti possibili per evitare cattive sorprese.

Serie A: altri tre club penalizzati

E’ l’edizione odierna di Libero a lanciare la bomba riguardo il tema plusvalenze Serie A. Non sarà soltanto la Juventus a pagare e questo ora sembra quasi certo. Perché la Procura Federale continua ad indagare su tante altre società e presto potrebbe scoppiare un vero terremoto per il calcio italiano per quanto riguarda le penalizzazioni in Serie A per falso in bilancio e plusvalenze fittizie.

Ora ci sono altri tre club che più di tutti rischiano. Perché sono tanti i trasferimenti messi nel mirino che potrebbe far cambiare completamente volto al campionato. Ora si teme il peggio per alcune società che andrebbero poi a contestare il tutto per non rovinarsi la classifica.

Sono tante le società indagate, ma nel mirino della giustizia sportiva pare ci siano anche Milan, Roma e Atalanta a rischio penalizzazioni in classifica Serie A.

Penalizzazioni Milan, Roma e Atalanta

Dalle carte trovate sulla Juventus sono emersi nuovi fatti secondo Libero. Perché ora anche le società che hanno fatto affari con la Juventus finiscono nei guai. Per questo motivo rischiano anche Atalanta, Milan e Roma punti di penalizzazione in classifica Serie A.

Il motivo del rischio elevato di queste società riguarda tutti gli affari degli ultimi anni fatti con i bianconeri per cui sono indagati: su tutti quello con la Roma (Spinazzola-Pellegrini), il Milan (Bonucci-Caldara) e le tante operazioni con l’Atalanta per quanto riguarda i giovani soprattutto.

Classifica Serie A: penalizzazioni per Roma, Milan e Atalanta

Decisive le prossime ore per Roma, Milan e Atalanta sul tema punti di penalizzazione. Perché la classifica di Serie A potrebbe cambiare anche per queste squadre che ora rischierebbero davvero tanto in vista degli obiettivi di stagione.

Andare a togliere punti anche a queste altre squadre potrebbe cambiare in maniera incredibile quella che è la classifica in vista delle qualificazioni alle coppe e non solo-