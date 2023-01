Serie A: è successo negli spogliatoi, Palladino svela tutto

Termina con un altro risultato positivo la partita del Monza di Palladino che ha recuperato e pareggiato contro il Sassuolo di Dionisi. Intanto, viene svelato quanto accaduto da parte dell’allenatore di Serie A negli spogliatoi.

Monza Sassuolo: le parole di Palladino

Queste le parole a Dazn di Raffaele Palladino dopo Monza Sassuolo di Serie A:

“Siamo stati rinunciatari e questo a me non piace. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma mi sono arrabbiato a fine primo tempo con la squadra. Ho chiesto di alzare il livello e l’intensità. E’ una questione di tutta la squadra, ma è una partita che potevamo vincere o perdere. La crescita continua e mi è piaciuta la reazione del secondo tempo. Mi è piaciuto il carattere di questa squadra. Non parlo degli episodi, ma il rigore di Ciurria si può dare come non può dare. Abbiamo rischiato un poco, ma potevamo ottenere qualsiasi risultato nella partita di oggi”.