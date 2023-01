Roma: Zaniolo resta e va fuori rosa, l’ammissione di Mourinho

Arrivano le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Zaniolo e il possibile trasferimento al Tottenham del giocatore della Roma. A parlare di questa vicenda è Mourinho.

Calciomercato Roma: futuro Zaniolo, l’ammissione di Mourinho

A Dazn parla Mourinho dopo Spezia Roma anche di calciomercato e di Zaniolo:

“Per me ha parlato bene il direttore di Zaniolo, non devo dire altro. L’importante che abbiamo vinto la partita, ho la mia sensazione è che a febbraio sarà ancora qua con noi. Ma il mercato è ancora aperto, se lui vuole andare via ma non ci sono offerte allora lui resterà qua con me. Lui a febbraio per me resterà qua, chi vuole giocare lavorerà per farlo, gli altri non giocheranno. Io voglio il meglio della squadra e chi mi riesce a dare tutto in allenamento allora giocherà. Da febbraio Zaniolo sarà un giocatore in più per lui, ho un ottimo rapporto con lui. Ho cercato sempre di aiutarlo e lui ha risposto sempre con uno sforzo massimo. Solitamente quando vuoi andare via ci sono offerte irrinunciabili, ma ad oggi non c’è nulla. Non c’è la proposta per la Roma che gli possa dare l’occasione di andare via come vuole. Se lui va via deve venire qualcuno, ma non ci sono possibilità al momento. Non mi piace che Tiago Pinto esca come il cattivo della storia.

Io non guardo la situazione della Juventus, quelle cose riguardano i tribunali. Se è accaduto qualcosa allora dovrà pagare per questo, ma io penso soltanto a noi che stiamo ottenendo punti importanti in questo periodo che era stato difficile”.