Milan: ritiro Ibra, ecco dove andrà a lavorare

Arrivano aggiornamenti riguardo la decisione di Zlatan Ibrahimovic se continuare o meno la sua esperienza al Milan. C’è l’indiscrezione che lascia a bocca aperta tutti i tifosi, ecco quale lavoro andrà a fare lo svedese.

In attesa del suo possibile rientro, che può arrivare nei prossimi mesi, si dibatte in casa Milan riguardo il futuro di Ibrahimovic: si ritira? Ecco cosa ha deciso.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a rilanciare la notizia riguardo il futuro dell’attaccante del Milan Ibrahimovic. Il calciatore è ancora ai box a causa di un brutto infortunio al ginocchio, non ha ancora recuperato anche a causa della sua età. Ecco perché starebbe valutando il ritiro a fine stagione: l’annuncio potrebbe arrivare prossimamente. Intanto arrivano le indiscrezioni riguardo il suo prossimo lavoro.

Ultime Milan: Ibra ha deciso sul suo futuro

Aumentano i dubbi riguardo la decisione di Ibra che può ritirarsi a fine stagione. Cosa farà poi l’attaccante? Arrivano le prime indiscrezioni riguardo il prossimo lavoro dello svedese.

Già in questi anni in rossonero, si è dedicato ad altre esperienze fuori dal campo. Ricordiamo, per esempio, la sua presenza a Sanremo o a Striscia la notizia. Inoltre, prossimamente, sarà Ibrahimovic uno dei protagonisti del film Asterix ed Obelix: il Regno di Mezzo. Addirittura si era pensato a lui come futuro erede di Raiola ed un ruolo da procuratore. Nelle ultime ore, però, è sputata fuori un’altra ipotesi riguardo il suo destino: c’entrano i rossoneri, ecco che ruolo potrebbe ricoprire al Milan Ibra.

Ibra si ritira, ecco cosa farà al Milan

Per il momento l’obiettivo di Ibra è quello di tornare a giocare con il Milan. Successivamente, a fine stagione, potrà arrivare l’annuncio ufficiale riguardo il ritiro dal calcio giocato. Intanto per il futuro aumentano le possibilità di vederlo ancora in rossonero.

A sorpresa, infatti, Jerry Cardinale potrebbe offrire all’attaccante un nuovo ruolo: Ibra testimonial del Milan.

Milan, ritiro Ibrahimovic: Maldini cerca un nuovo attaccante

In attesa della conferma ufficiale di Ibra sul ritiro, Maldini è alla ricerca di un nuovo bomber per il Milan. Il profilo che dovrà arrivare in rossonero dovrà essere giovane e di prospettiva. Non è da escludere neanche una possibile promozione di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Lecce. Tutte le decisioni saranno prese a fine stagione, anche perché c’è anche Giroud che ha il contratto in scadenza e a sorpresa potrebbe non rinnovare. Ecco perché per la prossima estate è prevista una vera e propria rivoluzione in attacco.