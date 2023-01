Infortunio in Serie A: arriva il comunicato del club sulla frattura

Si è temuto il peggio ed è arrivato il comunicato, congiunto, da parte del club di Serie A in merito all’infortunio di alcuni dei suoi titolari.

Diversi problemi, clamoroso ma vero, perché si tratta di ben tre titolari della squadra che è stata costretta a perderli per infortunio.

Nella giornata di oggi, il club, ha comunicato una nota ufficiale per spiegare cosa è successo ai calciatori in questione che hanno svolto gli esami strumentali dopo l’infortunio subìto nel corso dell’ultima gara giocata in Serie A.

Infortunio in Serie A, tre tegole: il comunicato ufficiale del club

Si è temuta una tripla tegola per ben tre titolari del club di Serie A che, dopo la partita giocata nel corso di questo week-end, ha dovuto fare i conti con gli stessi infortuni.

Infortuni che hanno messo a repentaglio anche la sfida stessa, persa, da parte del club che si pone obiettivi importanti per questa stagione.

E gli stessi obiettivi, passano da calciatori importanti come Gendrey, Gallo e Umtiti: il Lecce ha comunicato le condizioni dopo l’infortunio dei suoi calciatori della rosa.

Infortunio triplo: arriva il comunicato ufficiale del Lecce

Del triplo infortunio ha emesso un comunicato ufficiale il Lecce, che attraverso una nota apparsa sul sito del club, ha comunicato così le condizioni dei suoi giocatori. Ecco cos’ha scritto il club salentino: “L’US Lecce comunica che, nel corso di questa mattinata, i tesserati Antonino Gallo, Samuel Umtiti e Valentin Gendrey hanno svolto un esame radiologico, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso, nella città di Lecce, dopo i traumi subiti nel corso della sfida giocata al Verona contro l’Hellas. Il referto degli esami ha escluso lesioni. Di seguito, i responsi:

Antonino Gallo: trauma contusivo al dorso del piede sinistro;

Samuel Umtiti: trauma contusivo subìto alla spalla destra;

Valentin Gendrey: trauma contusivo alla spalla sinistra.

Dei calciatori citati, sono escluse fratture dei segmenti che sono stati evidenziati“.

Lecce, Umtiti fondamentale per Baroni: si è ripreso la scena

Si è ripreso la scena rinato a Lecce sotto la cura Baroni. Si è calato totalmente nella realtà pugliese ed è felice come lo era ai primi tempi del Barcellona. Un riscatto, o una permanenza in maglia salentina, risulta complicata, ma chissà che il suo futuro non possa essere ancora in Italia, in un altro club di Serie A. Scongiurato l’infortunio con frattura per Umtiti, il Lecce si gode il suo difensore centrale. È anche da lui che passeranno gli obiettivi di metà classifica, lontano dalle ultime posizioni di classifica in Serie A.