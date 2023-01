Calciomercato Serie A: 5 mln per Keylor Navas, affare in chiusura

Via dal Psg: ecco il futuro del portiere Keylor Navas. Svolta in arriva in questo mercato, lo stanno prendendo.

Ecco svelate le ultimissime notizie di calciomercato riguardo il portiere del Costa Rica. Il calciatore, nel mirino anche di club italiani, è pronto a lasciare Parigi per 5 milioni di euro.

Svolta per quanto riguarda il portiere che è pronto a lasciare subito la Francia per trasferirsi in un nuovo club. Nelle ultime ore è uscita fuori l’indiscrezione relativa al suo addio dal Psg. Nelle scorse settimane Keylor Navas era finito anche nel mirino di club di Serie A come il Milan, alla caccia di un vice Maignan. Ecco tutti i dettagli.

Keylor Navas in Serie A, cosa sta succedendo

Il nuovo stop dell’estremo difensore sta spingendo il club ad intervenire in questo calciomercato e a prendere a titolo definitivo dal Psg Keylor Navas. Il giocatore è pronto a lasciare la Ligue 1 per 5 milioni di euro. Ha il contratto in scadenza e non intende rinnovare con i parigini, ecco perché rappresenta un ottimo investimento per la società che vuole acquistarlo subito.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, dopo l’infortunio del portiere la società è pronta a chiudere per arrivare al giocatore di proprietà del Psg. Dalla Spagna arriva la notizia relativo all’interesse da parte del club che intende definire in tempi celeri la trattativa.

A riportare l’indiscrezione è il Mundo Deportivo che rivela tutti i dettagli relativi all’acquisto da parte del Nottingham Forest che è pronto ad ingaggiare Keylor Navas. Occasione persa, dunque, per le società di Serie A. Ecco le ultimissime notizie sull’arrivo dell’estremo difensore che è pronto a lasciare la Francia per andare in Inghilterra.

Niente Serie A, Keylor Navas al Nottingham Forest

L’estremo difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il Psg, ecco perché può lasciare anzitempo Parigi per trasferirsi in Premier League. Sulle tracce di Keylor Navas c’è il Nottingham Forest che dopo l’infortunio di Dean Henderson vuole prendere l’ex Real Madrid tra i pali. Da segnalare che, oltre all’interesse del club inglese, ci sono anche altre società di Premier come Leicester e Bournemouth interessate al calciatore che può lasciare la Francia per 5 milioni di euro. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche al Milan ma, alla fine, i rossoneri non si sono interessati ed hanno deciso di andare avanti con Tatarusanu.