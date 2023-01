Serie A: un allenatore si arrende, esonero e scelto D’Aversa

Arrivano notizie di calciomercato per la Serie A che riguardano le panchine degli allenatori. Perché sarebbe pronto un esonero a discapito di un tecnico che verrebbe sostituito da D’Aversa.

Le ultime notizie arrivano dal campionato italiano e riguardano quella che sarà la scelta della società e del presidente per il proprio allenatore. Ora non c’è più possibilità di sbagliare e la società vuole dare una svolta a questa stagione che è inizia e continua ad essere poco brillante a livello di risultati.

D’Aversa Sampdoria Stankovic esoneroMomento difficile da parte della società che rischia l’esonero e non c’è nessuna intenzione di far retrocedere la squadra in Serie B. La nuova proprietà vuole continuare il proprio percorso di crescita e farlo con la squadra nella massima serie italiana, ma qualcosa ora potrebbe far scattare un cambiamento.

Serie A: allenatore esonerato

Sono davvero tanti i cambiamenti fatti in Italia in questi primi mesi di stagione. Si sta concludendo la 19esima giornata e quindi il girone d’andata in Serie A, dove la classifica parla già chiaro per quelli che sono gli obiettivi e la lotta tra le varie posizioni. C’è quella retrocessione che può comprendere tanti club, nonostante ci siano delle squadre in gravi difficoltà in questo momento. Perché c’è la Sampdoria di Stankovic che ha ottenuto 7 punti da quando è arrivato, ma anche molte sconfitte che fanno restare la squadra ancora a soli 9 punti di classifica e a serio rischio retrocessione.

La lotta per la salvezza sarà dura per tante squadre, ma al momento la Samp rischia grosso perché si trova a 9 punti dalla salvezza e senza trovare continuità sarà difficile poter ottenere il risultato chiesto dalla società. Inoltre, la squadra non ha mai vinto in casa e solo soltanto arrivati due pareggi. Un altro motivo che fa tanto discutere a Genova sponda blucerchiati.

In questo 2023 è arrivata una vittoria in trasferta con il Sassuolo che ha dato speranza, poi tre ko di fila tra cui l’ultimo in queste ore contro l’Udinese nei minuti finali e ancora in casa. Ora la Sampdoria valuta anche l’esonero di Stankovic con una posizione non proprio solida.

Sampdoria: esonero Stankovic, le sue parole

Si parla di un possibile esonero di Stankovic alla Sampdoria con tanti nomi accostati per sostituirlo come D’Aversa. Intanto, l’allenatore ha parlato a Sky Sport al termine della partita. Queste alcune delle sue dichiarazioni sulla sconfitta post Udinese:

“Non ho una spiegazione su questa sconfitta. Se non segni nelle occasioni che crei la Serie A ti punisce perché è crudele. I ragazzi danno tutto, ma abbiamo visto che non basta”.

Sampdoria: D’Aversa al posto di Stankovic

In caso di esonero di Stankovic la Sampdoria può pensare di richiamare D’Aversa, che vanta ancora un contratto con la società blucerchiata. Saranno necessarie le prossime ore di confronti per saperne di più, la prossima partita contro l’Atalanta potrebbe costar caro all’allenatore.