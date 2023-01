Clamoroso a Roma, al posto di Zaniolo: lo convince Mourinho

Lo convince Josè Mourinho ad accasarsi alla Roma, approdando in Capitale.

Notizia bomba che viene confermata da Sky Sport in merito ai contatti con il fuoriclasse di Premier League, in un progetto che permetterebbe alla Roma di far crescere ulteriormente il proprio appeal, dando modo allo Special One di trovare gli obiettivi prefissati in stagione.

Con o senza Zaniolo, come detto dallo stesso tecnico, la Roma andrà avanti. E in Capitale avanzano rumors di calciomercato non da poco, dalla Premier League, che fanno letteralmente sognare i tifosi.

Calciomercato Roma, contatti diretti: la notizia a sorpresa sui giallorossi

Ha bisogno di operare per il mercato e lo farà la Roma, specie ora che c’è da risolvere la spinosa situazione di Nicolò Zaniolo. Solbakken non può bastare per il reparto offensivo, a sostituire Zaniolo sarà un top calciatore di livello Mondiale, Mourinho lo ha già fatto presente alla società.

Le richieste sono avanzate e la stessa società capitolina ha voglia di restare competitiva, a maggior ragione ora che la Juve rischia di essere tagliata fuori dalla corse alle coppe, in classifica.

Pertanto, occhio alla beffa di mercato ad una rivale in Serie A perché la società giallorossa sembra aver creato contatti diretti con Ziyech, obiettivo di calciomercato della Roma.

Mercato Roma, operazione Ziyech: la rivelazione di Sky Sport

Sono i colleghi di Sky Sport, precisamente è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ad aver rivelato la notizia sulla conferma a sorpresa in casa Roma delle voci su Ziyech. Si sarebbero verificati infatti dei contatti tra le parti, considerando che adesso Ziyech dirà addio al Chelsea dopo quanto è emerso anche in casa Blues, con Joao Felix e Mudryk in rosa, che chiudono definitivamente lo spazio al talento marocchino.

E allora la Roma può permettersi un colpo di tale portata, considerando quelle che saranno le cifre della cessione di Zaniolo. Molto però, anzi tutto, passerà sulle volontà dello stesso giocatore del Chelsea.

Ultime Roma, le cifre del colpo Ziyech

La Roma dovrà scegliere che strada percorrere per il dopo Zaniolo e indirizzarsi verso una decisione ben precisa in merito al monte ingaggi del club. Perché da Dybala in poi, l’ingaggio stesso dei diversi calciatori in giallorosso, potrebbe gonfiarsi radicalmente a dispetto degli scorsi anni. E dunque, la Roma, potrebbe prendere Ziyech solo con una proposta economica di livello. Il contratto di Ziyech potrebbe costare alla Roma ben 5-6 milioni di euro almeno, più il costo del cartellino dal Chelsea di circa 15-20 milioni di euro.