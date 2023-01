Calciomercato, Deulofeu in una big a gennaio: c’è l’annuncio del ds

Il direttore sportivo svela tutto e lo fa a Sky Sport, in merito al colpo di calciomercato di una big che riguarda Gerard Deulofeu.

Più volte, lo stesso calciatore spagnolo è stato accostato ai top club d’Italia, compreso il Napoli che alla fine, nella scorsa estate, è andato verso la scelta di trattenere Matteo Politano.

A parlare di Deulofeu è il ds dell’Udinese e appunto ex Napoli, Pierpaolo Marino. Ecco cos’ha detto su di lui.

Calciomercato, colpo Deulofeu: Marino svela tutto

Pierpaolo Marino ha rilasciato dichiarazioni importanti, che seguono ai rumors di calciomercato che vedono protagonista Gerard Deulofeu.

Il calciatore piace tanto ad un club rivale dell’Udinese ma non solo, massima attenzione c’è anche dall’estero, di nuovo in Premier League. Il giocatore però potrebbe scegliere di salutare l’Udinese, in cambio di una maglia da titolare in un club di Serie A che gioca le competizioni UEFA.

Quelle che seguono, sono le parole di Pierpaolo Marino dopo le voci di calciomercato su Gerard Deulofeu, accostato alla Roma. I giallorossi potrebbero prenderlo al posto di Zaniolo.

Mercato Roma, colpo Deulofeu: le parole di Marino

Deulofeu è un obiettivo della Roma e Marino ne parla così a Sky Sport, del suo possibile addio all’Udinese: “Ogni settimana tocca rispondere al tormentone che lo riguarda. In questo momento il giocatore e il suo agente hanno retto quelli che sono gli approcci dei club importanti che ci sono in giro per l’Europa. Posso dirvi che per ora non c’è trattativa diretta con la Roma, confermo che ci sono degli interessamenti sparsi per l’Europa intera. Chiaro che si discute del rinnovo, la situazione però è in continua evoluzione e le volontà della proprietà è sempre stata la stessa, siamo lineari: non vorremmo lasciar partire i giocatori a gennaio, però noi terremo comunque conto di tutte le varie componenti”.

Marino sull’Udinese: le parole del ds

Pierpaolo Marino ha parlato dei temi in casa Udinese, legati anche al raduno con la squadra: “I giocatori ci hanno comunicato la voglia di andare a raggrupparsi, per avanzare riflessioni. Si è parlato molto tra i giocatori e con l’allenatore, credo che sia una cosa buona ricompattarsi. Delusione dopo la partenza che avevamo fatto? Certo, va detto che le aspettative le avevamo alzate, a Udine c’è tanta voglia di tornare protagonisti anche in alto. Siamo fiduciosi però noi, possiamo far bene in questa seconda parte di stagione”.