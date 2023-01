Calciomercato: comprano Mbappe, divisione al 50%

Il calciomercato può diventare decisivo per il futuro di Mbappe che lascerà il Paris Saint Germain per una nuova squadra. Ora spunta il nome del club e le condizioni per la firma dell’attaccante francese.

Il club francese non sopporta l’idea di dover dire addio al proprio talento, per questo farà ancora una volta di tutto per trattenerlo. Ma negli ultimi giorni sono arrivati aggiornamenti su quella che può essere la sua decisione in vista del futuro. Ora il calciatore vuole una nuova sfida.

La finale persa al Mondiale contro l’Argentina di Messi ha fatto male al giocatore e tutta la Francia. Ma questo sembra aver aumentato il desiderio da parte del talento di iniziare una nuova avventura con nuovi stimoli e lontano da quello che è il PSG con Messi sempre più al centro del progetto.

Calciomercato: Mbappe via dal PSG

C’è grande rispetto tra Mbappe e Messi ma i due non sono mai stati dei grandi compagni di squadra. Per questo motivo potrebbe arrivare una decisione da parte del giocatore francese di lasciare al termine della stagione. Lo scorso anno è stato ad un passo dall’addio quando in estate andava in scadenza e poteva firmare da svincolato col Real Madrid. Un accordo che è saltato quando sembrava tutto fatto, poi però il giocatore ha deciso di accettare un nuovo rinnovo con il suo attuale club.

Contratto fino al 2025 al PSG che vuole che venga rispettato, nonostante il giocatore inizia a dare segnali di un possibile addio. Perché l’avventura in Francia potrebbe essersi conclusa per lui, decisiva la prossima estate quando si rifarà sotto uno dei migliori club al mondo che vuole fare di tutto per convincerlo. Mbappe è sempre stato un sogno per il Real Madrid di Florentino Perez che sembra aver avviato i contatti con il suo entourage.

Calciomercato: Mbappe Real Madrid, diritti d’immagine divisi

Intanto, secondo le ultime notizie di mercato riportate da Diario Gol, il Real Madrid vuole chiudere l’acquisto di Mbappe e la condizione sarebbe quella di dividere i diritti d’immagine al 50%, come capitato in passato con gli acquisti di Beckham e Cristiano Ronaldo. Questo può spingere sempre di più all’accordo tra le parti in vista della prossima estate. L’ostacolo resta il PSG.

Real Madrid: contatti con Mbappe

Nei giorni scorsi si è parlato di quelli che possono essere i nuovi contatti avviati tra Real Madrid e Mbappe, con l’entourage del giocatore che farà di tutto per trovare un accordo che possa far felcie il giocatore. Ora ha voglia di cambiare e bisognerà capire se il PSG riuscirà ad opporsi alla sua voglia di sposare il progetto del Real Madrid, e viceversa.