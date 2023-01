Inter, scelto il vero vice Brozovic: arriva dalla Serie B

Il calciomercato cambia costantemente per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha vinto la Supercoppa Italiana ai danni del Milan e nelle prossime settimane saranno determinati definitivamente anche gli obiettivi di fine stagione.

Simone Inzaghi sta aspettando i miglioramenti giusti per puntare allo Scudetto. L’obiettivo è molto complesso, considerata la distanza dal Napoli ma non è l’unico tassello che vuole Inzaghi. C’è il passaggio in Champions League da considerare e la Coppa Italia che non è da mollare. La prossima settimana inizia il lungo girone di ritorno da giocare e ci sono sicuramente delle possibilità di accorciare rispetto al Napoli.

Calciomercato Inter, prendono il vice Brozovic: ecco chi è

Marotta e Ausilio stanno già stilando la lista degli obiettivi per il futuro. Non sono da escludere anche possibili colpi immediati, così come iniziare a progettare il futuro. I ragazzi di Simone Inzaghi sono riusciti a battere il Milan nel derby di Supercoppa e la società ora è carica in vista del prosieguo della stagione. Ora ci sono obiettivi ancora molto importanti da tenere in considerazione fino alla fine della stagione.

Il calciomercato dell’Inter può partire con qualche sorpresa determinante. I nerazzurri sono rientrati in campo con la grinta giusta, vincendo il primo trofeo del 2022/23. Le situazioni in casa nerazzurra non sono ancora chiarissime circa le prossime stagioni e si sta valutando cosa può succedere.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha già in mete chi sarà il vice Brozovic la prossima stagione. I nerazzurri stanno studiando il colpo dalla Serie B e potrebbero integrarlo in rosa a stagione completata.

Calciomercato Inter, Fabbian sarà il vice Brozovic: le ultime

L’Inter sta tenendo d’occhio gli sviluppi di Giovanni Fabbian, attualmente alla Reggina. Il centrocampista classe 2003 sta stupendo, in postivo con il club allenato da Pippo Inzaghi e a fine stagione potrebbe fare ritorno a casa. Questa stagione è in prestito in Calabria per iniziare ad assaggiare il calcio dei grandi e lo sta facendo con ottimi risultati.

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Fabbian sarà il vice Brozovic per la prossima stagione. Il giovane centrocampista italianoè l’orodi Pippo Inzaghi, della Reggina, e soprattutto dell’Inter.

Le intenzioni dell’Inter sono chiare: puntare sul giovane Fabbian come vice Brozovic. In rosa sostituirà Gagliardini, che dirà addio a parametro zero e così il centrocampista classe 2003 avrà la possibilità di mettersi in luce anche in nerazzurro. Prima di tutto, però, bisognerà rivedere e adeguare il contratto.

Inter, Fabbian è la stella del futuro: no all’Atalanta

L’Atalanta è già molto attenta a Fabbian e sta pensando di strapparlo all’Inter. Sarà necessario, dunque, prima respingere le offensive di altri club, che non mancheranno.

Per l’Inter, inoltre, la valutazione di Fabbian ad oggi si aggiri già attorno ai 20 milioni di euro. Inzaghi vuole tenerlo in rosa, seguendo anche i consigli del fratello che lo sta allenando a dovere in questa stagione.