Calciomercato: arriva subito in Serie A, il ds svela l’affare

Colpo importante per il club di Serie A che è pronto a chiudere la trattativa per l’arrivo del talentuoso giocatore. Arriva l’annuncio da parte del direttore sportivo.

Svolta di mercato per la società italiana che vuole definire al più presto l’affare di mercato con la squadra tedesca per l’arrivo del calciatore: ecco cosa sta succedendo.

Ultimissime indiscrezioni di mercato in merito all’approdo in Italia del calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Ecco perché le parti sono a lavoro per anticipare il suo arrivo in Italia: c’è un club di Serie A che, su tutti, sta provando a forzare la mano con l’attuale club tedesco. Ecco le dichiarazioni da parte del direttore sportivo.

Calciomercato: arriva dalla Bundesliga, nuovo rinforzo per il tecnico

Dopo l’esperienza a Torino dello scorso anno, questa volta è un altro club italiano a prendere il giocatore. C’è Pradé pronto a portare alla Fiorentina Brekalo in questo mercato di gennaio 2023. Il calciatore croato, di proprietà del Wolfsburg, ha il contratto in scadenza e potrebbe trasferirsi a parametro zero la prossima estate.

I viola, però, anche a causa dei problemi in attacco a causa delle condizioni precarie di Nico Gonzalez e del grave infortunio di Arthur Cabral, stanno provando ad anticipare la trattativa per chiudere già nei prossimi giorni per Brekalo.

Intanto dalla Germania rimbalzano le parole del direttore sportivo del club tedesco, Marcel Schafer. Il ds del Wolfsburg ha parlato del destino di Brekalo in questo calciomercato.

Brekalo alla Fiorentina: il ds svela tutto

Brekalo Fiorentina in questo mercato invernale? Queste le parole del ds del Wolfsburg

“Posso dire che per noi questa sessione di gennaio non ci darà grandi rinforzi. Ci saranno poche operazioni in entrata e in uscita. Sicuramente ci sono dei giocatori scontenti del loro rendimento e della loro esperienza qui con noi. Al momento, però, non abbiamo novità in merito al loro futuro”.

Calciomercato Fiorentina: domani giornata decisiva per Brekalo

Come rivelato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, la giornata di domani può essere molto decisiva per l’arrivo alla Fiorentina di Brekalo. L’esterno può tornare in Italia in questo calciomercato. I dirigenti dei viola hanno preferito chiudere in anticipo l’operazione ed evitare di prenderlo a zero la prossima stagione. Ai tedeschi del Wolfsburg andrà un piccolo indennizzo.

Italiano si augura di averlo presto a disposizione: attese novità importanti nelle prossime ore. Intanto la Fiorentina è pronta a mettere a segno il primo colpo di questo mercato di gennaio.